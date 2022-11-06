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Мир Российско-украинская война

"Это биотерроризм": в Белгороде больных голубей приняли за продукт украинских лабораторий

украинские биолаборатории, биологический терроризм, Белгород, ветеринар испугался, больные голуби
Местного ветеринара испугали больные голуби

Местного ветеринара возмутило, что "серьезную угрозу" заражения неизвестной инфекцией игнорируют сотрудники МЧС и ФСБ.

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Жительница Белгорода Лариса Хомченко обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с жалобой на голубей, сообщают местные паблики.

Горожанка сообщила, что на улицу кто-то выбросил коробку с больными голубями, по которым ходят люди и ездят машины. По ее мнению, это может быть смертельно опасно.

"В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм, — заявила Хомченко. — МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. Движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города".

Горожанка попросила губернатора поторопить соответствующие службы.

украинские биолаборатории, биологический терроризм, Белгород, ветеринар испугался, больные голуби Fullscreen
Обращение ветеринара к губернатору

Вскоре телеграм-каналы выяснили, что автор обращения — не какая-то невежественная женщина с промытыми пропагандой мозгами, а профессиональный ветеринар. Лариса Хомченко владеет ветеринарной клиникой "Друзья", специализируется на лечении онкологических заболеваний.

Напомним, в октябре постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН обвинил США в том, что против оккупантов в Украине якобы намерены использовать боевых комаров — зараженных опасными инфекциями насекомых. Небензя также заявил о "возможностях распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц" –– они якобы заражают противника "высокопатогенным гриппом и мутациями". Другую опасность для России представляют летучие мыши, которых противник якобы может использовать как "средства доставки".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий в Украине. Повторяя пропагандистские тезисы, он заявил, что Пентагон создал десятки специализированных биолабораторий и центров, где "создавались компоненты биологического оружия".