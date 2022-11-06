"Это биотерроризм": в Белгороде больных голубей приняли за продукт украинских лабораторий

Местного ветеринара возмутило, что "серьезную угрозу" заражения неизвестной инфекцией игнорируют сотрудники МЧС и ФСБ.

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Жительница Белгорода Лариса Хомченко обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с жалобой на голубей, сообщают местные паблики.

Горожанка сообщила, что на улицу кто-то выбросил коробку с больными голубями, по которым ходят люди и ездят машины. По ее мнению, это может быть смертельно опасно.

"В 40 км от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм, — заявила Хомченко. — МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. Движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города".

Горожанка попросила губернатора поторопить соответствующие службы.

[ + – ] Обращение ветеринара к губернатору

Вскоре телеграм-каналы выяснили, что автор обращения — не какая-то невежественная женщина с промытыми пропагандой мозгами, а профессиональный ветеринар. Лариса Хомченко владеет ветеринарной клиникой "Друзья", специализируется на лечении онкологических заболеваний.

Напомним, в октябре постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН обвинил США в том, что против оккупантов в Украине якобы намерены использовать боевых комаров — зараженных опасными инфекциями насекомых. Небензя также заявил о "возможностях распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц" –– они якобы заражают противника "высокопатогенным гриппом и мутациями". Другую опасность для России представляют летучие мыши, которых противник якобы может использовать как "средства доставки".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий в Украине. Повторяя пропагандистские тезисы, он заявил, что Пентагон создал десятки специализированных биолабораторий и центров, где "создавались компоненты биологического оружия".