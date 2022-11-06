"Це біотероризм": у Бєлгороді хворих голубів вважають продуктом українських лабораторій

Місцевого ветеринара обурило, що "серйозну загрозу" зараження невідомою інфекцією ігнорують співробітники МНС та ФСБ.

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Мешканка Бєлгорода Лариса Хомченко звернулася до губернатора області В'ячеслава Гладкова зі скаргою на голубів, повідомляють місцеві пабліки.

Містянка повідомила, що на вулицю хтось викинув коробку з хворими голубами, по яких ходять люди і їздять машини. На її думку, це може бути смертельно небезпечним.

"У 40 км від Бєлгорода існують біологічні лабораторії, і дуже ймовірно, що це біологічний тероризм, — заявила Хомченко. — МНС, ФСБ не реагують на наші дзвінки. Рух не перекритий, вся ця інфекція розноситься по центру міста".

Містянка попросила губернатора поквапити відповідні служби.

[ + – ] Звернення ветеринара до губернатора

Невдовзі телеграм-канали з'ясували, що авторка звернення — не якась неосвічена жінка з промитими пропагандою мізками, а професійна ветеринарка. Лариса Хомченко володіє ветеринарною клінікою "Друзі", що спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань.

Нагадаємо, у жовтні постійний представник РФ Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН звинуватив США в тому, що проти окупантів в Україні нібито мають намір використати бойових комарів, заражених небезпечними інфекціями комах. Небензя також заявив про "можливості поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів" — вони нібито заражають противника "високопатогенним грипом і мутаціями". Іншу небезпеку для Росії являють кажани, яких противник нібито може використовувати як "засоби доставки".

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін розповів про діяльність американських біолабораторій в Україні. Повторюючи пропагандистські тези, він заявив, що Пентагон створив десятки спеціалізованих біолабораторій і центрів, де "створювалися компоненти біологічної зброї".