В РФ становится меньше сторонников войны в Украине, — исследование

По данным Russian Field, большая часть россиян доверяет руководству РФ — и поддержит как новое наступление, так и прекращение боестолкновений. Критичнее других к войне относятся женщины, молодое поколение и люди с низким достатком.

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Среди россиян сокращается численность сторонников продолжения войны в Украине. Об этом сообщает проект Re:Russia, ссылающийся на данные социсследований.

Пик поддержки военных действий российским населением пришелся на период с марта по апрель этого года. К осени тенденция начала спадать. Авторы исследования приводят данные сентябрьского опроса Russian Field, согласно которому, так называемая "партия войны" значительно уменьшилась (с 25% до 16%) и несколько выросла "партия мира" (с 23% до 27%).

Как бы то ни было, большая часть россиян доверяет руководству РФ — и поддержит как новое наступление, так и прекращение боестолкновений в Украине.

[ + – ] Отмечается, что критичнее других к войне относятся женщины, молодое поколение, а также люди с низким уровнем дохода.

Среди поддерживающих вторжение российских войск в Украину лишь половина уверена в необходимости войны. По другим данным, только треть сторонников войны готова так или иначе принять лично в ней участие, в частности, передавать деньги на нужды армии.

[ + – ] Поддержка войны в Украине среди россияне снижается

По данным исследований ФОМ, ВЦИОМ и "Левада-центра", примерно 70-80% жителей РФ выступают за войну в Украине, аннексию территорий Украины и лично поддерживают президента Владимира Путина.

[ + – ] Данные социсследований не стоит считать полностью достоверными

Вместе с тем, стоит учитывать, что в условиях, когда действует военная цензура и широко применяется практика политических репрессий, данные социсследований нельзя считать полностью достоверными.

Ранее Фокус сообщал, что, по утверждениям главы СНБО Алексея Данилова, в РФ растет негативное отношение к войне, что будет дестабилизировать положение в стране-агрессоре и в будущем.

Напомним, что ПВО IRIS-T сработала с результатом 100%. Уже скоро, по данным спикера Воздушных сил Юрия Игната, в Украину прибудут системы NASAMS. Вместе с тем, даже с учетом этих поставок, имеющихся средств все равно недостаточно для защиты всех регионов Украины от обстрелов.