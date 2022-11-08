У РФ стає менше прихильників війни в Україні, — дослідження

За даними Russian Field, більшість росіян довіряє керівництву РФ — і підтримає як новий наступ, так і припинення бойових зіткнень. Критичніше за інших до війни ставляться жінки, молоде покоління та люди з низьким достатком.

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Серед росіян скорочується кількість прихильників продовження війни в Україні. Про це повідомляє проект Re:Russia, який посилається на дані соцдосліджень.

Пік підтримки воєнних дій російським населенням припав на період із березня по квітень цього року. До осені тенденція почала спадати. Автори дослідження наводять дані вересневого опитування Russian Field, згідно з яким так звана "партія війни" значно зменшилася (з 25% до 16%) і дещо зросла "партія миру" (з 23% до 27%).

Як би там не було, більша частина росіян довіряє керівництву РФ і підтримає як новий наступ, так і припинення бойових зіткнень в Україні.

[ + – ] Зазначається, що критичніше за інших до війни ставляться жінки, молоде покоління, а також люди з низьким рівнем доходу.

Серед російських військ, які підтримують вторгнення, в Україну лише половина впевнена в необхідності війни. За іншими даними, лише третина прихильників війни готова так чи інакше взяти особисто в ній участь, зокрема, передавати гроші на потреби армії.

[ + – ] Підтримка війни в Україні серед росіян знижується

За даними досліджень ФОМ, ВЦВГД і "Левада-центру", приблизно 70-80% жителів РФ виступають за війну в Україні, анексію територій України й особисто підтримують президента Володимира Путіна.

[ + – ] Дані соцдосліджень не варто вважати цілком достовірними

Разом із тим, варто враховувати, що в умовах, коли діє військова цензура та широко застосовується практика політичних репресій, дані соцдосліджень не можна вважати цілком достовірними.

Раніше Фокус повідомляв, що, за твердженнями глави РНБО Олексія Данілова, в РФ зростає негативне ставлення до війни, що дестабілізуватиме становище в країні-агресорі та в майбутньому.

Нагадаємо, що ППО IRIS-T спрацювала з результатом 100%. Незабаром, за даними спікера Повітряних сил Юрія Ігната, в Україну прибудуть системи NASAMS. Водночас навіть із урахуванням цих постачань наявних засобів усе одно недостатньо для захисту всіх регіонів України від обстрілів.