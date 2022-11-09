Хакеры взломали Telegram-канал Майи Санду и рассказали "о коррупции в госорганах" Молдовы

Хакеры от имени президента Молдовы утверждали, что министр Юстиции Молдовы подтасовал голосование за кандидатуру на должность главы антикоррупционной прокуратуры.

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Официальный канал президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера страны были взломаны неизвестными хакерами. После чего там начали публиковать одинаковые сообщения о "коррупции в молдавской прокуратуре и Министерстве юстиции". Информацию о взломе подтвердили молдавскому изданию News Maker в пресс-службах президента и правительства Молдовы.

"Администрация главы государства сообщает, что официальный Telegram-канал президента Молдовы Майи Санду взломали. Также мы отрицаем правдивость последних сообщений", — заявили в ведомстве.

Пользователи сети успели сделать скриншот сообщения хакеров, в котором от имени Майи Санду обвиняются в коррупции прокуратура и Министерство юстиции Молдовы.

Также заявляется, что из личной переписки министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко якобы стало известно, что он подтасовал голосование за кандидатуру на должность главы антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, утверждалось, что еще в 2021 году Министерство юстиции подготовило тюремную камеру для генпрокурора Молдовы Александра Стояногло.

В данный момент на странице Майи Санду в Telegram не фигурирует это сообщение, а последняя публикация датируется 3 ноября.

В молдавском правительственном Telegram-канале Prima Sursă сообщили, что были взломаны несколько аккаунтов в социальной сети, которые принадлежали государственным деятелям.

"Предпринимаем усилия для устранения последствий этих кибератак", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября СМИ сообщали, что шпионы Путина взломали телефон Лиз Трасс с данными о поставках оружия Украине. По информации журналистов, в переписке, к которой получили доступ иностранные агенты, Трасс и Квартенг критиковали Джонсона, поэтому был риск потенциального шантажа.

Ранее, 2 сентября хакеры Anonymus взломали "Яндекс Такси" и устроили хаос в Москве. Хакерская группировка отправила десятки машин на Кутузовский проспект, а водители простояли в пробке примерно 40 минут.