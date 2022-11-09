Хакери зламали Telegram-канал Маї Санду та розповіли "про корупцію в держорганах" Молдови

Хакери від імені президентки Молдови стверджували, що Міністр Юстиції Молдови підтасував голосування за кандидатуру на посаду голови антикорупційної прокуратури.

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Офіційний канал президентки Молдови Маї Санду та віцепрем'єра країни були зламані невідомими хакерами. Після чого там почали публікувати однакові повідомлення про "корупцію у молдавській прокуратурі та Міністерстві юстиції". Інформацію про злом підтвердили молдавському виданню News Maker у пресслужбах президентки та уряду Молдови.

"Адміністрація глави держави повідомляє, що офіційний Telegram-канал президентки Молдови Маї Санду зламали. Також ми заперечуємо правдивість останніх повідомлень", — заявили у відомстві.

Користувачі мережі встигли зробити скриншот повідомлення хакерів, в якому від імені Маї Санду звинувачуються у корупції прокуратура та Міністерство юстиції Молдови.

Також заявляється, що з особистого листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка нібито стало відомо, що він підтасував голосування за кандидатуру на посаду голови антикорупційної прокуратури.

Крім того, стверджувалося, що ще у 2021 році Міністерство юстиції підготувало тюремну камеру для генпрокурора Молдови Олександра Стояногла.

На сторінці Маї Санду в Telegram не фігурує це повідомлення, а остання публікація датується 3 листопада.

У молдавському урядовому Telegram-каналі Prima Sursă повідомили, що було зламано кілька акаунтів у соціальній мережі, які належали державним діячам.

"Приймаємо зусилля для усунення наслідків цих кібератак", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ повідомляли, що шпигуни Путіна зламали телефон Ліз Трасс із даними про постачання зброї Україні. За інформацією журналістів, у листуванні, до якого отримали доступ іноземні агенти, Трасс і Квартенг критикували Джонсона, тому був ризик потенційного шантажу.

Раніше, 2 вересня хакери Anonymus зламали "Яндекс Таксі" та влаштували хаос у Москві. Хакерське угруповання відправило десятки машин на Кутузовський проспект, а водії простояли у заторах приблизно 40 хвилин.