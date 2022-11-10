Готовы рассказать о ядерной программе: Иран согласился на визит инспекторов МАГАТЭ

Агентство беспокоит происхождение ядерных частиц, обнаруженных на трех иранских незадекларированных объектах, поэтому оно рассчитывает, что ему позволят всюду побывать и взять пробы.

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В Тегеране согласны в ноябре принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые хотят выяснить происхождении частиц урана, обнаруженных на трех иранских объектах, сообщает Reuters. Согласие получено накануне ежеквартального заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое должно пройти на следующей неделе. Предполагается, что западные страны на этом заседании будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству, чему Тегеран традиционно сопротивляется.

В июне, когда стало известно, что Иран расширил программу обогащения урана, эти действия раскритиковали большинство членов Совета управляющих. В ответ Тегеран отключил камеры на своих ядерных объектах, лишив МАГАТЭ возможности проводить дистанционный мониторинг, и заявил, что к нему относятся с предубеждением.

Теперь многие дипломаты считают, что, согласившись на инспекцию, Тегеран хочет лишить Совет управляющих оснований для критики.

[ + – ] В МАГАТЭ рассчитываю побывать на всех иранских ядерных объектах

В отчете, который направили Совету накануне заседания, сказано, что МАГАТЭ ожидает начать получать от Ирана технически достоверные разъяснения вопросов, касающихся его ядерной программы. Также инспекторы рассчитывают получить доступ к объектам и материалам, а также возможность при необходимости отбирать пробы.

В другом отчете МАГАТЭ, опубликованном в четверг, говорится о том, что запасы обогащенного урана в Иране немного сократились, однако все равно намного превышают разрешенные "ядерной сделкой" 202,8 кг. Эту сделку Вашингтон заключил с Тегераном в 2015 году: в обмен на снятие части санкций Иран пообещал ограничить ядерную программу. При этом запасы обогащенного до 60% урана, выросли примерно на 6,7 кг и превысили 62 кг. Этого более чем достаточно для создания ядерной бомбы, но Иран отрицает желание получить ядерное оружие, заявляя, что его ядерные технологии предназначены исключительно для гражданских целей.

Ранее в американской разведке заявили, что Иран мог обращаться к России с просьбой предоставить материалы для создания ядерного оружия.

Также сообщалось, что в Израиле выразили готовность нанести превентивный удар по иранской территории, что воспрепятствовать продвижению Ирана в его ядерной программе. Израиль готов пойти на это, так как если Тегеран получит ядерную бомбу, это будет угрожать стране.