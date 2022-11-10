Готові розповісти про ядерну програму: Іран погодився на візит інспекторів МАГАТЕ

Агентство непокоїть походження ядерних частинок, знайдених на трьох іранських незадекларованих об'єктах, тому воно розраховує, що йому дозволять усюди побувати та взяти проби.

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У Тегерані згодні в листопаді прийняти інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які хочуть з'ясувати походження частинок урану, знайдених на трьох іранських об'єктах, повідомляє Reuters. Згода отримана напередодні щоквартального засідання Ради керівників МАГАТЕ, яке має відбутися наступного тижня. Передбачається, що західні країни на цьому засіданні наполягатимуть на ухваленні резолюції, яка закликає Іран до співпраці, чому Тегеран традиційно чинить опір.

У червні, коли стало відомо, що Іран розширив програму збагачення урану, ці дії розкритикували більшість членів Ради керівників. У відповідь Тегеран відключив камери на своїх ядерних об'єктах, позбавивши МАГАТЕ можливості проводити дистанційний моніторинг, заявив, що до нього ставляться з упередженням.

Тепер багато дипломатів вважають, що, погодившись на інспекцію, Тегеран хоче позбавити Раду керівників підстав для критики.

[ + – ] У МАГАТЕ розраховують побувати на всіх іранських ядерних об'єктах

У звіті, який відправили Раді напередодні засідання, сказано, що МАГАТЕ очікує почати отримувати від Ірану технічно достовірні роз'яснення питань щодо його ядерної програми. Також інспектори розраховують отримати доступ до об'єктів і матеріалів, а також можливість за необхідності відбирати проби.

В іншому звіті МАГАТЕ, опублікованому в четвер, йдеться про те, що запаси збагаченого урану в Ірані трохи скоротилися, проте все одно набагато перевищують дозволені "ядерною угодою" 202,8 кг. Цю угоду Вашингтон уклав із Тегераном у 2015 році: в обмін на зняття частини санкцій Іран пообіцяв обмежити ядерну програму. При цьому запаси збагаченого до 60% урану зросли приблизно на 6,7 кг та перевищили 62 кг. Цього цілком достатньо для створення ядерної бомби, але Іран заперечує бажання отримати ядерну зброю, заявляючи, що її ядерні технології призначені виключно для цивільних цілей.

Раніше в американській розвідці заявили, що Іран міг звертатися до Росії з проханням надати матеріали для створення ядерної зброї.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі висловили готовність завдати превентивного удару по іранській території, щоб перешкодити просуванню Ірану в його ядерній програмі. Ізраїль готовий піти на це, оскільки, якщо Тегеран отримає ядерну бомбу, це загрожуватиме країні.