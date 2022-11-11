В Испании выставили на продажу целую деревню: 44 жилых дома, школу и даже церковь

На объявление о продаже заброшенной испанской деревни Сальто-де-Кастро уже откликнулись более 300 человек.

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В северо-западной части Испании можно прибрести заброшенное поселение Сальто-де-Кастро за 260 тысяч евро. О том, что деревню выставили на продажу пишет издание BBC.

В сообщении отмечается, что поселок Сальто-де-Кастро расположен в провинции Самора неподалеку от границы с Португалией. От Мадрида деревню отделяют всего три часа езды.

Авторы публикации указывают на то, что в поселении можно увидеть множество зданий, типичных для провинциальных испанских городков. Всего в Сальто-де-Кастро насчитывают 44 жилых дома, а также церковь, гостиницу, школу, общественный бассейн и даже казармы.

Сообщается, что на данный момент все постройки пустуют. В Сальто-де-Кастро никто не проживает уже больше тридцати лет. Нынешний 80-летний владелец деревни собирался сделать из деревни туристическую точку, однако его планам не суждено было сбыться из-за экономического кризиса.

"У владельца была мечта построить здесь отель, но все было отложено", — рассказывает представитель компании Royal Invest Ронни Родригес.

Сам владелец Сальто-де-Кастро сообщил, что он предпочитает жить в городе и не имеет возможности содержать целую деревню в одиночку. Он также отметил, что с момента подачи объявления о продаже, более 300 человек поинтересовались условиями покупки городка.

Среди желающих приобрести Сальто-де-Кастро есть люди из Франции, России, Бельгии и Великобритании. Владелец подчеркнул, что один из претендентов на покупку уже внес предоплату.

В статье отмечают, что ранее Сальто-де-Кастро продавался за, 6,5 миллионов евро. Цену пришлось снизить из-за плохого состояния некоторых построек, а также из-за отсутствия интереса со стороны покупателей недвижимости.

Журналисты пишут, что за 260 тысяч евро в крупных города Испании можно приобрести однокомнатную квартиру в престижном районе. Также сообщается, что на благоустройство Сальто-де-Кастро новым владельцам придется потратить около двух миллионов евро.

Напомним, что украинцам рассказали, как купить квартиру во время войны. По словам экспертов, во время военного положения запрещено продавать недвижимость по доверенности.

Фокус также писал о том, что в Испании выпустили почтовую марку в поддержку Украины. Таким образом в Мадриде выразили свою солидарность с украинским народом.