В Іспанії виставили на продаж ціле село: 44 житлові будинки, школу і навіть церкву

На оголошення про продаж покинутого іспанського села Сальто-де-Кастро вже відгукнулися понад 300 людей.

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У північно-західній частині Іспанії можна придбати покинуте поселення Сальто-де-Кастро за 260 тисяч євро. Про те, що село виставили на продаж пише видання BBC.

У повідомленні наголошується, що поселення Сальто-де-Кастро розташоване в провінції Самора неподалік кордону з Португалією. Від Мадрида село відділяють лише три години їзди.

Автори публікації вказують на те, що у поселенні можна побачити безліч будівель, типових для провінційних іспанських містечок. Загалом у Сальто-де-Кастро налічують 44 житлові будинки, а також церкву, готель, школу, громадський басейн і навіть казарми.

Повідомляється, що зараз всі будівлі порожні. У Сальто-де-Кастро ніхто не проживає вже понад тридцять років. Нинішній 80-річний власник села збирався зробити із села туристичну точку, проте його планам не судилося збутися через економічну кризу.

"У власника була мрія збудувати тут готель, але все було відкладено", — розповідає представник компанії Royal Invest Ронні Родрігес.

Сам власник Сальто-де-Кастро повідомив, що він вважає за краще жити в місті та не має можливості утримувати ціле поселення самостійно. Він також зазначив, що з моменту подання оголошення про продаж, понад 300 людей поцікавилися умовами купівлі містечка.

Серед охочих придбати Сальто-де-Кастро є люди з Франції, Росії, Бельгії та Великобританії. Власник наголосив, що один із претендентів на покупку вже вніс передоплату.

У статті зазначають, що раніше Сальто-де-Кастро продавався за 6,5 мільйонів євро. Ціну довелося знизити через поганий стан деяких будівель, а також відсутність інтересу з боку покупців нерухомості.

Журналісти пишуть, що за 260 тисяч євро у великих містах Іспанії можна придбати однокімнатну квартиру в престижному районі. Також повідомляється, що на благоустрій Сальто де Кастро новим власникам доведеться витратити близько двох мільйонів євро.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як купити квартиру під час війни. За словами експертів, під час воєнного стану заборонено продавати нерухомість за дорученням.

Фокус також писав про те, що в Іспанії випустили поштову марку на підтримку України. Таким чином у Мадриді висловили свою солідарність з українським народом.