Експерти розповіли, як у воєнний час купити квартиру без ризиків

Окрім серйозного вивчення документів продавця, варто скористатися послугами перевіреного нотаріуса. Також продаж за довіреністю у воєнний час заборонено.

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В Україні деяким спеціалістам відкрили доступ до реєстрів нерухомості та юридичних осіб, що дозволяє оформити угоду купівлі-продажу житла. Але публічний доступ до реєстрів закрито, тому навряд чи вдасться самостійно провести необхідну перевірку перед угодою, сказав адвокат юрфірми "Ілляшев і Партнери" Дмитро Груба.

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"Із урахуванням того, що реєстри закриті для публічного доступу, складно заздалегідь, на етапі підготовки до угоди, здійснити належну перевірку об'єкта нерухомості та продавця. Самостійно, без залучення профільного юриста, покупцеві провести таку перевірку за нинішніх умов практично неможливо. Також покупцеві слід заручитися підтримкою перевіреного нотаріуса", — зазначив Груба.

Дмитро Груба перерахував особливості підготовки угод у нинішніх умовах.

"Наприклад, той самий Єдиний держреєстр судових рішень закритий. Це ускладнює процес перевірки судових суперечок, які веде продавець чи предметом яких є безпосередньо об'єкт нерухомості", — каже адвокат.

За його словами, також нотаріуси не мають доступу до реєстрів територіальних громад, тому не виходить швидко перевірити, хто зареєстрований у квартирі.

"Раніше таку перевірку проводили заздалегідь, до угоди та безпосередньо перед підписанням договору. Наразі ж нотаріусам доводиться письмово звертатися до відповідних органів реєстрації за місцем проживання й очікувати відповіді. Це відкриває можливості для зловживань із боку недобросовісних продавців", — вважає Дмитро Груба.

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Продаж землі. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни

Щоб мінімізувати такий ризик, адвокат рекомендує приділити увагу цьому питанню в договорі купівлі-продажу.

Юристи кажуть, що найважливіше в нових угодах — це ринковий рівень ціни. Якщо в договорі буде занижена проти ринку ціна об'єкта, це може в майбутньому створити підстави для продавця оскаржити угоду.

"Війна та воєнний стан не забороняють сторонам укладати договори, тому сам факт війни не може бути підставою для визнання договору недійсним. Однак якщо життєві обставини продавця погіршилися через воєнні дії (потреба переїзду, втрата доходу, потреба в лікуванні) і ціна за договором була значно нижчою за ринкову, договір згодом може бути оскаржений у суді як такий, який був укладений під упливом тяжких обставин на вкрай невигідних умовах. Тому ми рекомендуємо укладати договори купівлі-продажу за ринковими цінами", — розповів Фокусу юрист київського офісу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максим Морозов.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус писав про те, що на той момент нотаріуси не мали доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно, це створювало складнощі для оформлення купівлі-продажу. Через деякий час доступ до реєстру нерухомості та реєстру юросіб відкрили, але не для всіх. У свіжому матеріалі Фокус розповідає, що відбувається на ринку нерухомості та як оформити угоду в умовах війни.

Раніше Фокус писав, що у зв'язку з відкриттям Держреєстру речових прав на нерухомість і Державного земельного кадастру з'явилася можливість безпечно укладати угоди з купівлі-продажу землі.