Эксперты рассказали, как в военное время купить квартиру без рисков

Кроме серьезного изучения документов продавца, стоит воспользоваться услугами проверенного нотариуса. Также продажа по доверенности в военное время запрещена.

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В Украине некоторым специалистам открыли доступ к реестрам недвижимости и юрлиц, что позволяет оформить сделку купли-продажи жилья. Но публичный доступ к реестрам закрыт, поэтому вряд ли удастся самостоятельно провести необходимую проверку перед сделкой, сказал Фокусу адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Груба.

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"С учетом того, что реестры закрыты для публичного доступа, сложно заранее, на этапе подготовки к соглашению, осуществить надлежащую проверку объекта недвижимости и продавца. Самостоятельно, без привлечения профильного юриста, покупателю провести такую проверку в нынешних условиях практически невозможно. Также покупателю следует заручиться поддержкой проверенного нотариуса", — отметил Груба.

Дмитрий Груба перечислил особенности подготовки сделок в нынешних условиях.

"Например, тот же Единый госреестр судебных решений закрыт. Это усложняет процесс проверки судебных споров, которые ведет продавец или предметом которых является непосредственно объект недвижимости", — говорит адвокат.

По его словам, также у нотариусов нет доступа к реестрам территориальных общин, поэтому не выходит быстро проверить, кто зарегистрирован в квартире.

"Ранее такую ​​проверку проводили заранее, до сделки и непосредственно перед подписанием договора. Сейчас же нотариусам приходится письменно обращаться в соответствующие органы регистрации по месту жительства и ожидать ответ. Это открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов", — считает Дмитрий Груба.

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Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны

Чтобы минимизировать такой риск, адвокат рекомендует уделить внимание этому вопросу в самом договоре купли-продажи.

Юристы говорят, что самое важное в новых сделках — это рыночный уровень цены. Если в договоре будет заниженная по сравнению с рынком цена объекта, это может в будущем создать основания для продавца оспорить сделку.

"Война и военное положение не запрещают сторонам заключать договоры, поэтому сам факт войны не может быть основанием для признания договора недействительным. Однако если жизненные обстоятельства продавца ухудшились из-за военных действий (потребность переезда, потеря дохода, потребность в лечении) и цена по договору была значительно ниже рыночной, договор впоследствии может быть обжалован в суде как такой, который был заключен под влиянием тяжких обстоятельств на крайне невыгодных условиях. Поэтому мы рекомендуем заключать договоры купли-продажи по рыночным ценам", — рассказал Фокусу юрист киевского офиса CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максим Морозов.

Напомним, в начале апреля Фокус писал о том, что на тот момент нотариусы не имели доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество, это создавало сложности для оформления купли-продажи. Через некоторое время доступ к реестру недвижимости и реестру юрлиц открыли, но не для всех. В свежем материале Фокус рассказывает, что происходит на рынке недвижимости и как оформить сделку в условиях войны.

Ранее Фокус писал, что в связи с открытием Госреестра вещных прав на недвижимость и Государственного земельного кадастра появилась возможность безопасно заключать сделки покупки-продажи земли.