Марш в день независимости Польши собрал в Варшаве до 100 000 граждан (фото, видео)

Демонстранты принесли с собой пиротехнику и выпустили в воздух сотни сигнальных ракет и красно-белый дым. Тысячи полицейских следят за правопорядком, вертолеты беспрерывно барражируют над центральным районом польской столицы.

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В Варшаве проходит ставший уже традицией марш ко Дню независимости страны. Главный лозунг в этом году — "Сильная нация — Великая Польша". В мероприятии участвуют тысячи граждан, передает RMF24.

Демонстранты не вняли призывам организаторов не брать с собой пиротехнику — и сотни сигнальных ракет, и красно-белый дым были выпущены в воздух.

На нескольких улицах города правоохранители перекрыли дорожное движение. По информации президента Ассоциации "Марш Независимости" Роберта Бонкевича, в шествии участвует около 100 тыс. граждан.

[ + – ] Пиротехника на марше

Сообщается, что некоторые представители клубов исторической реконструкции пришли на марш в костюмах гусар времен Речи Посполитой.

[ + – ] Марш в День независимости на улицах Варшавы

Акцию посетили и некоторые видные правительственные чиновники из правящей партии.

Вместе с тем, образовалась и контрдемонстрация активистов левого толка. Полиция отделила их кордоном.

Сообщается, что серьезных инцидентов не было, но все же правоохранителям пришлось отстранить некоторых противников, которые вышли на улицы, среди прочего, и с лозунгом: "Национализм — это не патриотизм". После этих инцидентов шествие на время пришлось остановить, но спустя несколько минут демонстрация продолжилась.

Полицейские вертолеты беспрерывно летают над центральным районом города, на улицах — тысячи полицейских.

На опубликованных фото видны целые семьи, у участников марша на руках маленькие дети.

Польша передала Украине 1570 терминалов Starlink. Такое заявление сделал глава Минцифиры Михаил Федоров. По его словам, системы спутникового интернета оказываются очень кстати во время отсутствия электричества из-за обстрелов.

Ранее Фокус сообщал, что Анджей Дуда обвинил Германию в "нетрадиционной войне", развязанной против Польши. Президент Польши считает, что страна испытывает идеологическое давление и финансовый шантаж со стороны стран Запада, поэтому Варшава вынуждена добиваться независимости в Евросоюзе.