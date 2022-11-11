Марш у День незалежності Польщі зібрав у Варшаві до 100 000 громадян (фото, відео)

Демонстранти принесли з собою піротехніку та випустили в повітря сотні сигнальних ракет і червоно-білий дим. Тисячі поліцейських стежать за правопорядком, гелікоптери безперервно баражують над центральним районом польської столиці.

Related video

У Варшаві проходить марш, що став уже традицією, до Дня незалежності країни. Головне гасло цього року — "Сильна нація — Велика Польща". У заході беруть участь тисячі громадян, повідомляє RMF24.

Демонстранти не прислухалися до закликів організаторів не брати з собою піротехніку — і сотні сигнальних ракет, і червоно-білий дим були випущені в повітря.

На кількох вулицях міста правоохоронці перекрили дорожній рух. За інформацією президента Асоціації "Марш Незалежності" Роберта Бонкевича, у ході беруть участь близько 100 тис. громадян.

[ + – ] Піротехніка на марші

Повідомляється, що деякі представники клубів історичної реконструкції прийшли на марш у костюмах гусарів часів Речі Посполитої.

[ + – ] Марш на День незалежності на вулицях Варшави

Акцію відвідали й деякі визначні урядовці з керівної партії.

Водночас утворилася і контрдемонстрація активістів лівого спрямування. Поліція відокремила їх кордоном.

Повідомляється, що серйозних інцидентів не було, але все ж таки правоохоронцям довелося усунути деяких супротивників, які вийшли на вулиці, серед іншого, і з гаслом: "Націоналізм — це не патріотизм". Після цих інцидентів ходу на якийсь час довелося зупинити, але через кілька хвилин демонстрація продовжилася.

Поліцейські гелікоптери безперервно літають над центральним районом міста, на вулицях — тисячі поліцейських.

На опублікованих фото видно цілі сім'ї, в учасників маршу на руках маленькі діти.

Польща передала Україні 1570 терміналів Starlink. Таку заяву зробив голова Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, системи супутникового інтернету дуже доречні під час відсутності електрики через обстріли.

Раніше Фокус повідомляв, що Анджей Дуда звинуватив Німеччину в "нетрадиційній війні", розв'язаній проти Польщі. Президент Польщі вважає, що країна зазнає ідеологічного тиску та фінансового шантажу з боку країн Заходу, тому Варшава змушена домагатися незалежності в Євросоюзі.