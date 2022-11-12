Подрыв трубопровода "Северный поток": спутники зафиксировали два неизвестных судна

На кораблях были отключены датчики слежения, что противоречит международному праву и может говорить об их секретной миссии.

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Аналитики из компании SpaceKnow заявили, что накануне взрывов на газовом трубопроводе "Северный поток" в Балтийском море вблизи места утечки были замечены два неизвестных судна с отключенными датчиками отслеживания. Об этом сообщает издание Wired.

В публикации уточняют, что за несколько недель до инцидента в локации "Северного потока" находились 25 кораблей, и только у двоих из них были отключены транспондеры автоматической идентификационной системы. Длина замеченных судов колеблется в районе 95-130 метров.

Соучредитель аналитической компании SpaceKnow Джерри Яворницкий отметил, что отказ от использования систем отслеживания на больших суднах является нарушением международного права, так как корабли могут быть причастны к противозаконной рыболовли или торговле людьми.

"Это не было бы обычной практикой, если только у судов нет секретной военной миссии или у них есть какие-то секретные цели, потому что Балтийское море является одним из самых загруженных морей в мире с точки зрения коммерческого движения", — заявил директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс.

По мнению авторов публикации, данные спутников могут еще больше подогреть слухи вокруг взрывов на газопроводах. Во многих странах склонны считать, что подрыв "Северного потока" инициирован Российской Федерацией. В самой же России свою причастность к аварии отрицают.

Джерри Яворницкий также упоминал о том, что в Североатлантическом альянсе обращались к аналитикам SpaceKnow с просьбой предоставить дополнительные данные по инциденту с "Северным потоком".

Один из представителей НАТО подтвердил, что информация, предоставленная компанией SpaceKnow может поспособствовать дальнейшему расследованию взрывов. В Альянсе также считают, что авария на трубопроводах является "преднамеренным и безответственным актом саботажа", о чем говорит представитель НАТО Оана Лунгеску.

Напомним, что полиции Германии удалось сделать несколько снимков повреждений "Северного потока". По их словам, трубопроводы были разрушены в четырех местах.

Еще Фокус писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил в подрыве "Северных потоков" иностранные энергокомпании. По мнению российского президента конкуренты Nord Stream хотят продавать в Европу энергоресурсы по завышенной цене.