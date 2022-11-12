Підрив трубопроводу "Північний потік": супутники зафіксували два невідомі судна

На кораблях було відключено датчики стеження, що суперечить міжнародному праву і може говорити про їхню секретну місію.

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Аналітики з компанії SpaceKnow заявили, що напередодні вибухів на газовому трубопроводі "Північний потік" у Балтійському морі поблизу місця витоку було помічено два невідомі судна з відключеними датчиками відстеження. Про це повідомляє видання Wired.

У публікації уточнюють, що за кілька тижнів до інциденту в локації "Північного потоку" перебували 25 кораблів, і лише двоє з них відключили транспондери автоматичної ідентифікаційної системи. Довжина помічених суден коливається близько 95-130 метрів.

Співзасновник аналітичної компанії SpaceKnow Джеррі Яворницький зазначив, що відмова від використання систем відстеження на великих суднах є порушенням міжнародного права, оскільки кораблі можуть бути причетні до протизаконного рибальства чи торгівлі людьми.

"Це не було б звичайною практикою, якщо тільки судна не мають секретної військової місії або мають якісь секретні цілі, тому що Балтійське море є одним із найбільш завантажених морів у світі з погляду комерційного руху", — заявив директор Балтійського фонду безпеки Отто Табунс.

На думку авторів публікації, ці супутники можуть ще більше підігріти чутки навколо вибухів на газопроводах. У багатьох країнах схильні вважати, що підрив "Північного потоку" ініційований Російською Федерацією. У самій Росії свою причетність до аварії заперечують.

Джеррі Яворницький також згадував про те, що у Північноатлантичному альянсі зверталися до аналітиків SpaceKnow з проханням надати додаткові дані щодо інциденту з "Північним потоком".

Один із представників НАТО підтвердив, що інформація, надана компанією SpaceKnow, може сприяти подальшому розслідуванню вибухів. В Альянсі також вважають, що аварія на трубопроводах є "навмисним та безвідповідальним актом саботажу", про що говорить представник НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо, що поліції Німеччини вдалося зробити кілька знімків ушкоджень "Північного потоку". За їхніми словами, трубопроводи було зруйновано у чотирьох місцях.

Ще Фокус писав про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив у підриві "Північних потоків" іноземні енергокомпанії. На думку російського президента, конкуренти Nord Stream хочуть продавати в Європу енергоресурси за завищеною ціною.