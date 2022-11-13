Острый взгляд мужчины позволил спасти десятки жизней из-за разрушения домов во Франции

Только один человек был ранен и один возможно еще находится под обломками рухнувшего здания в городе Лилль.

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12 ноября в центре Лилля на севре Франции обрушились два здания, которые находились в центре города. Пока что нет сообщений о том, что кто-либо погиб в результате инцидента. Благодаря сообщению местного жителя спасателям удалось эвакуировать всех жителей до того, как дома рухнули, пишет Euronews.

Французские спасатели вытащили из-под завалов одного человека, который получил лишь легкие ранения, но еще один человек возможно еще находится под завалами. Спасательная операция продолжается, хотя власти города заявили, что погибших пока нет.

Два многоэтажных здания разрушились утром 12 ноября в центре Лилля, который находится на севере Франции недалеко от границы с Бельгией. Но всех жителей домов спасателям удалось эвакуировать до того, как здания рухнули, благодаря сообщению одного из местных жителей.

Мужчина возвращался с прогулки, и в 3 часа ночи заметил трещины на поверхности зданий. Он сразу же сообщил об этом местным властям. Пожарные выехали на место, оцепили территорию и провели эвакуацию людей.

По словам мэра города Мартина Обри, острый взгляд мужчины, имя которого не называют, спас жизни десяткам людей.

"Если бы этот человек не пришел домой в 3 часа ночи и не связался с нами, у нас не было бы возможности быстро отреагировать на ситуацию и это привело бы к десяткам смертей", — говорит Обри.

Пока что причины разрушения зданий устанавливаются, но спасатели уже проверили соседние дома на наличие трещин.

В 2018 году в городе Марсель на юге Франции упали два полуразрушенных здания, в результате чего погибли восемь человек и это вызвали резкую критику местных властей и правительства Франции.

Также Фокус писал о том, что жилой дом обрушился в центре Багдада и люди застряли среди обломков. Возможной причиной было землетрясение.

Как уже ранее писал Фокус, один из жителей штата Калифорния, США, сообщил властям, что его дом был разрушен в результате падения метеорита. Но ученые заявили, что этого не может быть.