Жилой дом обрушился в центре Багдада, люди застряли среди обломков (фото)

Спасатели уже извлекли из-под завалов 13 человек. Незадолго до инцидента сейсмологи зафиксировали подземные толчки.

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1 октября 2022 года в Багдаде, столице Ирака, обрушилось жилое многоэтажное здание с людьми внутри. Об этом собщило агентство Security Media Cell в Twitter.

Обвал произошел в 4-этажном здании на площади Аль-Ватик на улице Салман Фаек. Оно расположено в элитном районе Каррада в центре Багдада. На опубликованных фото можно заметить, что значительная часть развалилась до основания.

[ + – ] Спасатели работают на разрушенном доме в Багдаде Фото: Twitter

Отряды Управления гражданской обороны (иракская служба, занимающаяся чрезвычайными ситуациями) спасли 13 человек, еще несколько пострадавших находятся под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается, в надежде извлечь застрявших.

[ + – ] Обрушение дома в Багдаде Фото: Twitter

Сервис Volcano Discovery пишет, что около 10 часов по киевскому времени в районе Багдада зафиксировали сейсмическую активность, предположительно, землетрясение. Эпицентр слабых толчков пришелся на район Эль Русафа на глубине около 10 км.

Недавно в Тайване произошло мощное землетрясение, которое обрушило железнодорожный мост. В результате несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, в округе Тайдун разрушен продуктовый магазин. Толчки оценили в 7,2 балла по шкале Рихтера.

Тем временем, ураган "Иан" вызвал большие разрушения в американском штате Флорида. Он принес сильный ветер и ливень, а также усилил волны океана, которые затопили или разрушили дома местных жителей. Ураган оказался одним из самых свирепых катаклизмов в США за последние несколько лет.

Писали также, что во время испытательного полета над штатом Техас самолет T-45C Goshawk ВМС США рухнул на дом из-за птицы, попавшей в двигатель. Экипаж отчаянно пытался дотянуть до взлетно-посадочной полосы, но транспортное средство слишком быстро потеряло высоту. Людям на борту удалось вовремя катапультироваться.