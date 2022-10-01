Жилой дом обрушился в центре Багдада, люди застряли среди обломков (фото)
Спасатели уже извлекли из-под завалов 13 человек. Незадолго до инцидента сейсмологи зафиксировали подземные толчки.
1 октября 2022 года в Багдаде, столице Ирака, обрушилось жилое многоэтажное здание с людьми внутри. Об этом собщило агентство Security Media Cell в Twitter.
Обвал произошел в 4-этажном здании на площади Аль-Ватик на улице Салман Фаек. Оно расположено в элитном районе Каррада в центре Багдада. На опубликованных фото можно заметить, что значительная часть развалилась до основания.
Отряды Управления гражданской обороны (иракская служба, занимающаяся чрезвычайными ситуациями) спасли 13 человек, еще несколько пострадавших находятся под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается, в надежде извлечь застрявших.
Сервис Volcano Discovery пишет, что около 10 часов по киевскому времени в районе Багдада зафиксировали сейсмическую активность, предположительно, землетрясение. Эпицентр слабых толчков пришелся на район Эль Русафа на глубине около 10 км.
Недавно в Тайване произошло мощное землетрясение, которое обрушило железнодорожный мост. В результате несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, в округе Тайдун разрушен продуктовый магазин. Толчки оценили в 7,2 балла по шкале Рихтера.
Тем временем, ураган "Иан" вызвал большие разрушения в американском штате Флорида. Он принес сильный ветер и ливень, а также усилил волны океана, которые затопили или разрушили дома местных жителей. Ураган оказался одним из самых свирепых катаклизмов в США за последние несколько лет.
Писали также, что во время испытательного полета над штатом Техас самолет T-45C Goshawk ВМС США рухнул на дом из-за птицы, попавшей в двигатель. Экипаж отчаянно пытался дотянуть до взлетно-посадочной полосы, но транспортное средство слишком быстро потеряло высоту. Людям на борту удалось вовремя катапультироваться.