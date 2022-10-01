Житловий будинок обвалився в центрі Багдаду, люди застрягли серед уламків (фото)
Рятувальники вже витягли з-під завалів 13 людей. Незадовго до інциденту сейсмологи зафіксували підземні поштовхи.
1 жовтня 2022 року в Багдаді, столиці Іраку, обрушився багатоповерховий житловий будинок із людьми всередині. Про це повідомило агентство Security Media Cell у Twitter.
Обвал стався у 4-поверховій будівлі на площі Аль-Ватік на вулиці Салман Фаєк. Вона розташована в елітному районі Каррада у центрі Багдада. На опублікованих фото можна помітити, що значна частина розвалилася вщент.
Загони Управління цивільної оборони (іракська служба, що займається надзвичайними ситуаціями) врятували 13 людей, ще кілька постраждалих перебувають під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває, сподіваючись витягти застряглих.
Сервіс Volcano Discovery пише, що приблизно о 10 годині за київським часом у районі Багдада зафіксували сейсмічну активність, ймовірно, землетрус. Епіцентр слабких поштовхів припав на район Ель Русафа на глибині майже 10 км.
Нещодавно в Тайвані стався потужний землетрус, який обрушив залізничний міст. Унаслідок кілька вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок, в окрузі Тайдун зруйновано продуктовий магазин. Поштовхи оцінили у 7,2 бали за шкалою Ріхтера.
Тим часом ураган "Іан" викликав великі руйнування в американському штаті Флорида. Він приніс сильний вітер і зливу, а також посилив хвилі океану, які затопили чи зруйнували будинки місцевих жителів. Ураган виявився одним із найлютіших катаклізмів у США за останні кілька років.
Писали також, що під час випробувального польоту над штатом Техас літак T-45C Goshawk ВМС США впав на будинок через птаха, який потрапив у двигун. Екіпаж відчайдушно намагався дотягнути до злітно-посадкової смуги, але транспортний засіб надто швидко втратив висоту. Людям на борту вдалося вчасно катапультуватись.