Житловий будинок обвалився в центрі Багдаду, люди застрягли серед уламків (фото)

Рятувальники вже витягли з-під завалів 13 людей. Незадовго до інциденту сейсмологи зафіксували підземні поштовхи.

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1 жовтня 2022 року в Багдаді, столиці Іраку, обрушився багатоповерховий житловий будинок із людьми всередині. Про це повідомило агентство Security Media Cell у Twitter.

Обвал стався у 4-поверховій будівлі на площі Аль-Ватік на вулиці Салман Фаєк. Вона розташована в елітному районі Каррада у центрі Багдада. На опублікованих фото можна помітити, що значна частина розвалилася вщент.

[ + – ] Рятувальники працюють на зруйнованому будинку в Багдаді Фото: Twitter

Загони Управління цивільної оборони (іракська служба, що займається надзвичайними ситуаціями) врятували 13 людей, ще кілька постраждалих перебувають під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває, сподіваючись витягти застряглих.

[ + – ] Обвалення будинку в Багдаді Фото: Twitter

Сервіс Volcano Discovery пише, що приблизно о 10 годині за київським часом у районі Багдада зафіксували сейсмічну активність, ймовірно, землетрус. Епіцентр слабких поштовхів припав на район Ель Русафа на глибині майже 10 км.

Нещодавно в Тайвані стався потужний землетрус, який обрушив залізничний міст. Унаслідок кілька вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок, в окрузі Тайдун зруйновано продуктовий магазин. Поштовхи оцінили у 7,2 бали за шкалою Ріхтера.

Тим часом ураган "Іан" викликав великі руйнування в американському штаті Флорида. Він приніс сильний вітер і зливу, а також посилив хвилі океану, які затопили чи зруйнували будинки місцевих жителів. Ураган виявився одним із найлютіших катаклізмів у США за останні кілька років.

Писали також, що під час випробувального польоту над штатом Техас літак T-45C Goshawk ВМС США впав на будинок через птаха, який потрапив у двигун. Екіпаж відчайдушно намагався дотягнути до злітно-посадкової смуги, але транспортний засіб надто швидко втратив висоту. Людям на борту вдалося вчасно катапультуватись.