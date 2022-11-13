Гострий погляд чоловіка дозволив урятувати десятки життів через руйнування будинків у Франції

Тільки одна людина була поранена і одна, можливо, ще знаходиться під уламками будівлі, що звалилася в місті Лілль.

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12 листопада в центрі Лілля на півночі Франції обвалилися дві будівлі, які знаходились у центрі міста. Поки що немає повідомлень про те, що хтось загинув через інцидент. Завдяки повідомленню місцевого жителя рятувальникам вдалося евакуювати всіх мешканців до того, як будинки впали, пише Euronews.

Французькі рятувальники витягли з-під завалів одну людину, яка отримала лише легкі поранення, але ще одна людина, можливо, ще знаходиться під завалами. Рятувальна операція продовжується, хоча влада міста заявила, що загиблих поки що немає.

Дві багатоповерхові будівлі зруйнувалися вранці 12 листопада в центрі Лілля, що на півночі Франції неподалік кордону з Бельгією. Але всіх мешканців будинків рятувальникам вдалося евакуювати до того, як будинки впали, завдяки повідомленню одного з місцевих мешканців.

Чоловік повертався з нічної прогулянки і о 3-й ночі помітив тріщини на поверхні будівель. Він одразу ж повідомив про це місцеву владу. Пожежники одразу ж виїхали на місце, оточили територію та провели евакуацію людей.

За словами мера міста Мартіна Обрі, гострий погляд чоловіка, ім'я якого не називають, урятував життя десятків людей.

"Якби ця людина не прийшла додому о 3 годині ночі і не зв'язалася з нами, у нас не було б можливості швидко відреагувати на ситуацію і це призвело б до десятків смертей", — каже Обрі.

Наразі причини руйнування будівель встановлюються, але рятувальники вже перевірили сусідні будинки на наявність тріщин.

У 2018 році в місті Марсель на півдні Франції впали дві напівзруйновані будівлі, внаслідок чого загинули вісім людей і це викликало різку критику місцевої влади та уряду Франції.

Також Фокус писав про те, що житловий будинок обвалився у центрі Багдада і люди застрягли серед уламків. Можливою причиною був землетрус.

Як уже раніше писав Фокус, один із жителів штату Каліфорнія, США, повідомив владу, що його будинок був зруйнований внаслідок падіння метеорита. Але вчені заявили, що цього не може бути.