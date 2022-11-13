Не сработали тормоза: в Китае Tesla устроила смертельное ДТП на большой скорости (видео)

В корпорации Илона Маска пообещали всячески содействовать китайской полиции в расследовании аварии с участием электрокара Model-Y.

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В китайском городе Чаочжоу провинции Гуандун произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla. Вероятно, из-за сбоя в системе, машина разогналась до 150 километров в час, столкнувшись с мотоциклами и велосипедами, оказавшимися на пути, из-за чего два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом пишет издание Global Times.

По данным журналистов, авария произошла 5 ноября, когда 55-летний водитель Tesla по фамилии Чжан пытался остановить авто модели Model-Y, однако машина потеряла управление и проехала на высокой скорости два километра. Местная полиция исключила возможность того, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Журналисты со ссылкой на дорожную полицию сообщили, что причина инцидента не была установлена, а неназванный член семьи водителя указал, что у его родственника возникли проблемы с педалью тормоза, когда тот пытался остановиться возле магазина.

Также СМИ сообщили, что в результате аварии на месте погибли водитель мотоцикла и школьник, ехавший на велосипеде.

В свою очередь американская корпорация Tesla заверила, что поможет китайской полиции расследовать аварию

"Полиция в настоящее время ищет стороннее оценочное агентство, чтобы установить правду об этой аварии, и мы будем активно оказывать любую необходимую помощь", — сообщил производитель электромобилей, призвав не верить в слухи касательно ДТП.

В Tesla отметили, что видеоролики с камер наблюдения подтвердили, что стоп-сигналы машины не горели, когда автомобиль двигался с высокой скоростью, и что его данные показали такие проблемы, как отсутствие действий по нажатию тормозов на протяжении всего пути автомобиля.

Китай является вторым по величине рынком для Tesla, и авария была одной из самых популярных тем на платформе социальных сетей Weibo в воскресенье, пишет Reuters.

Напомним, недавно стало известно, что электрические квадроциклы Tesla Cyberquad отзывают для утилизации. Экспертиза показала, что он не соответствует требованиям к подобной технике. Поводом для соответствующего расследования стал инцидент в США – 36-летняя женщина с ребенком перевернулись на Cyberquad и американка получила ушиб плеча.

Ранее Фокус разбирался, какую позицию глава корпорации Tesla Илон Маск занимает в вопросе полномасштабной войны России против Украины.