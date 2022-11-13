Не спрацювали гальма: у Китаї Tesla влаштувала смертельну ДТП на великій швидкості (відео)

У корпорації Ілона Маска пообіцяли всіляко сприяти китайській поліції у розслідуванні аварії за участю електрокара Model-Y.

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У китайському місті Чаочжоу провінції Гуандун сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Tesla. Ймовірно, через збій у системі, машина розігналася до 150 кілометрів на годину, зіткнувшись із мотоциклами та велосипедами, що опинилися на дорозі, через що двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Про це пише видання Global Times.

За даними журналістів, аварія сталася 5 листопада, коли 55-річний водій Tesla на прізвище Чжан намагався зупинити авто моделі Model-Y, проте машина втратила керування і проїхала на високій швидкості два кілометри. Місцева поліція виключила можливість того, що водій перебував за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Журналісти з посиланням на дорожню поліцію повідомили, що причину інциденту не було встановлено, а неназваний член сім'ї водія зазначив, що у його родича виникли проблеми з педаллю гальма, коли той намагався зупинитися біля магазину.

Також ЗМІ повідомили, що внаслідок аварії на місці загинули водій мотоцикла та школяр, який їхав на велосипеді.

Зі свого боку, американська корпорація Tesla запевнила, що допоможе китайській поліції розслідувати аварію.

"Поліція нині шукає стороннє оцінне агентство, щоб встановити правду про цю аварію, і ми активно надаватимемо будь-яку необхідну допомогу", — повідомив виробник електромобілів, закликавши не вірити в чутки щодо ДТП.

У Tesla зазначили, що відеоролики з камер спостереження підтвердили, що стоп-сигнали машини не горіли, коли автомобіль рухався з високою швидкістю, і що його дані показали такі проблеми, як відсутність дій натискання гальм протягом усього шляху автомобіля.

Китай є другим за величиною ринком для Tesla і аварія була однією з найпопулярніших тем на платформі соціальних мереж Weibo в неділю, пише Reuters.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що електричні квадроцикли Tesla Cyberquad відкликають для утилізації. Експертиза показала, що вони не відповідають вимогам до такої техніки. Приводом для відповідного розслідування став інцидент у США — 36-річна жінка з дитиною перекинулися на Cyberquad і американка отримала забій плеча.

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