Лондон будет платить Парижу 72 млн евро в год для сдерживания нелегальных мигрантов, – СМИ

Великобритания и Франция обновили соглашение для противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш. Количество патрульных на французском побережье планируют увеличить до 350 человек.

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Утром 14 ноября Великобритания и Франция подписали обновленное соглашение на 2022-2023 гг. для противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш. Об этом пишет издание The Guardian.

Как уточняется, обычно беженцы используют небольшие лодки для того, чтобы пересечь Ла-Манш, что нередко заканчивается трагично.

Издание подчеркивает, что новое соглашение позволит увеличить количество патрулей на 40%. Британские офицеры впервые присоединятся к своим французским коллегам для совместного патрулирования побережья и работы в диспетчерских центрах.

Французская газета Le Figaro, в свою очередь, рассказывает, что количество патрульных вырастет с нынешних 200 до 350 человек.

В целом Великобритания увеличивает расходы для усиленного патрулирования побережья с 62 млн евро до 72,2 млн евро в год.

Среди прочего, средства будут расходоваться на улучшение портовой инфраструктуры Франции, использование новых технологий для обнаружения точек незаконной переправки мигрантов и расширение межевропейского сотрудничества в этом вопросе.

Париж намерен купить дроны, камеры видеонаблюдения и служебных собак для патрулирования территории.

Кроме того, стороны надеются улучшить официальные центры проживания мигрантов.

СМИ сообщают, что обновленное соглашение было фактически готово уже несколько месяцев назад, однако Франция не хотела его финализировать до стабилизации власти в Лондоне.

Как считают британские журналисты, расширенное соглашение действительно будет мешать контрабандистам переправлять людей в Британию. Тем не менее оно вряд ли сможет в целом решить эту проблему и остановить незаконный трафик.

Напомним, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке, которую приютил как беженку весной этого года. Церемония бракосочетания прошла в 4 ноября в окружении лишь самых близких родственников и друзей.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские беженцы, которые из Европы уже вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза на зиму.