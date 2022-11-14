Лондон платитиме Парижу 72 млн євро на рік для стримування нелегальних мігрантів, – ЗМІ

Великобританія та Франція оновили угоду для протидії нелегальній міграції через протоку Ла-Манш. Кількість патрульних на французькому узбережжі планують збільшити до 350 людей.

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Вранці 14 листопада Великобританія та Франція підписали оновлену угоду на 2022-2023 роки. для протидії нелегальній міграції через протоку Ла-Манш. Про це пише видання The Guardian.

Як уточнюється, зазвичай біженці використовують невеликі човни для того, щоб перетнути Ла-Манш, що нерідко закінчується трагічно.

Видання наголошує, що нова угода дозволить збільшити кількість патрулів на 40%. Британські офіцери вперше приєднаються до своїх французьких колег для спільного патрулювання узбережжя та роботи у диспетчерських центрах.

Французька газета Le Figaro, зі свого боку, розповідає, що кількість патрульних зросте з нинішніх 200 до 350 осіб.

Загалом Великобританія збільшує витрати для посиленого патрулювання узбережжя з 62 млн євро до 72,2 млн євро на рік.

Серед іншого кошти будуть витрачатися на покращення портової інфраструктури Франції, використання нових технологій для виявлення точок незаконного переправлення мігрантів та розширення європейського співробітництва в цьому питанні.

Париж має намір купити дрони, камери відеоспостереження та службових собак для патрулювання території.

Крім того, сторони сподіваються покращити офіційні центри проживання мігрантів.

ЗМІ повідомляють, що оновлена угода була фактично готова вже кілька місяців тому, проте Франція не хотіла її фіналізувати до стабілізації влади у Лондоні.

Як вважають британські журналісти, розширена угода справді заважатиме контрабандистам переправляти людей до Британії. Проте вонп навряд чи зможе загалом розв'язати цю проблему та зупинити незаконний трафік.

Нагадаємо, прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек одружився з українкою, яку прихистив як біженку навесні цього року. Церемонія одруження пройшла 4 листопада в оточенні лише найближчих родичів та друзів.

Раніше Фокус розповідав, що українські біженці, які з Європи вже повернулися додому, можуть приїхати до країн Євросоюзу на зиму.