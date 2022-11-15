История по Путину: в России расследуют преступления армии Германии времен Воторой мировой

Путин дал приказ местным властям ухаживать за захоронениями жертв гитлеровцев, как и за воинскими захоронениями. По его словам, это важно не только для прошлого, но и будущего.

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Президент РФ Владимир Путин во время заседания оргкомитета "Победа" говорил о важности формирования мировоззрения российской молодежи на основе "преемственности поколений и верности традициям". В этом контексте он сказал о необходимости не допустить искажение истории и насаждение мифов о Второй мировой войне. В связи с этим Путин заявил, что прокуратура России сейчас расследует военные преступления армии Германии времен Второй мировой войны.

По его словам следственные органы и прокуратура вскрывают все новые и новые факты убийств невинных людей, а также обнаруживают ранее неизвестные массовые захоронения расстрелянных, замученных женщин, детей, стариков.

"И помимо правовой, судебной оценки фактов их гибели мы обязаны сохранить память о них, в том числе как напоминание, свидетельство самой сути нацизма. Это чрезвычайно важная вещь", — подчеркнул Путин.

Российский президент добавил, что в РФ на сегодняшний день известны около 100 мест, где покоятся останки жертв гитлеровцев, которые должны быть, по мнению Путина, также отмечены и ухожены, как и воинские захоронения. При этом он косвенно подтвердил, что за этими захоронениями недостаточно ухаживают.

"Обращаю внимание, и прежде всего, конечно, местных властей на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать нужно. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление: речь не только о прошлом – о нашем настоящем и будущем", — сказал Путин.

В своей речи глава Кремля также не упустил возможность вспомнить и об Украине. По его словам, в нашей стране реализован сценарий по переписыванию истории с целью разобщить гражданское население и посягнуть на суверенитет. Путин убежден, что подобный агрессивный сценарий хотят осуществить и в России, но ему препятствует "твердый заслон".

"Были попытки поступить также с нашей страной, с Россией, но мы вовремя и достаточно твердо, для того чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон", — заявил российский президент.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указа, согласно которому граждане РФ со вторым гражданством или видом на жительство теперь могут призываться в российскую армию. Ранее по призыву могли служить россияне, имеющее только гражданство России.