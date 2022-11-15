Історія згідно з Путіним: у Росії розслідують злочини армії Німеччини часів Другої світової

Путін наказав місцевій владі доглядати поховання жертв гітлерівців, як і військові поховання. За його словами, це важливо не лише для минулого, а й для майбутнього.

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Президент РФ Володимир Путін під час засідання оргкомітету "Перемога" говорив про важливість формування світогляду російської молоді на основі "наступності поколінь і вірності традиціям". У цьому контексті він сказав про необхідність не допустити спотворення історії та насадження міфів про Другу світову війну. У зв'язку з цим Путін заявив, що прокуратура Росії зараз розслідує воєнні злочини армії Німеччини часів Другої світової війни.

За його словами, слідчі органи та прокуратура розкривають все нові й нові факти вбивств невинних людей, а також виявляють раніше невідомі масові поховання розстріляних, закатованих жінок, дітей, старих людей.

"І крім правової, судової оцінки фактів їхньої загибелі, ми зобов'язані зберегти пам'ять про них, у тому числі як нагадування, свідчення самої суті нацизму. Це надзвичайно важлива річ", — наголосив Путін.

Російський президент додав, що в РФ на сьогодні відомо про близько 100 місць, де спочивають останки жертв гітлерівців, які мають бути, на думку Путіна, також відзначені й доглянуті, як і військові поховання. Водночас він побічно підтвердив, що ці поховання недостатньо доглядають.

"Звертаю увагу, і перш за все, звичайно, місцевої влади на те, що й за військовими похованнями потрібно уважно спостерігати й доглядати треба. Не скрізь у нас досягається потрібний результат на цьому напрямі роботи, а це важливий напрямок: мова не лише про минуле — про наше сьогодення та майбутнє", — сказав Путін.

У своїй промові глава Кремля також не втратив нагоду згадати й про Україну. За його словами, у нашій країні реалізовано сценарій цз переписування історії з метою роз'єднати цивільне населення та посягнути на суверенітет. Путін переконаний, що подібний агресивний сценарій хочуть здійснити і в Росії, але йому перешкоджає "твердий заслін".

"Були спроби вчинити так із нашою країною, з Росією, але ми вчасно й досить твердо, для того, щоб відстояти свої інтереси, поставили їм заслін", — заявив російський президент.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадян РФ із другим громадянством або посвідкою на проживання тепер можуть призивати в російську армію. Раніше за призовом могли служити росіяни, які мають лише громадянство Росії.