Обсуждали Украину: лидер КНР обвинил премьера Канады в сливе кулуарного разговора СМИ на G20 (видео)

Си Цзиньпин назвал неприемлемым то, что содержание беседы с Джастином Трюдо попало в СМИ. Лидеры двух стран говорили о войне в Украине, Северной Корее и возможном вмешательстве Китая в канадские выборы.

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Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за то, что подробности кулуарных переговоров лидеров двух стран на саммите "Двадцатки" стали достоянием широкой общественности. Об этом сообщает Global News.

"Все, что мы обсуждали, попало в СМИ, и это неприемлемо", — высказал Цзиньпин при встрече с Трюдо на следующий день через переводчика.

[ + – ] Беседа Джастина Трюдо и Си Цзиньпина на индонезийском саммите "Большой двадцатки"

Сообщается, что канадский премьер прервал китайского переводчика и заявил: "Мы верим в свободный, открытый и честный диалог, и так будет продолжатся и в дальнейшем. Мы будет продолжать стремиться к конструктивной совместной работе, но будут и разногласия по некоторым вопросам".

Си Цзиньпин ответил, что вначале нужно создать условия для этого, после чего первые лица Канады и Китая пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Накануне источники в канадском правительстве сообщили, что Трюдо за 10 минут беседы с Цзиньпином успел поднять вопрос о войне в Украине, Северной Корее и предполагаемом вмешательстве Китая в канадские выборы.

Напомним, что Лавров рассказал о "неонацистах", комментируя заявление Зеленского на саммите "Большой двадцатки". Журналисты отметили, что глава российского МИДа использовал ту же риторику, к которой прибегал и Путин перед масштабным вторжением 24 февраля.

Ранее Фокус сообщал, что политолог Рамиз Юнус заявил, что Украина постепенно занимает место РФ в G7 и G20. Американский политолог рассказал о настроениях в Кремле после деоккупации Херсона и саммите G20 рассказал.