Обговорювали Україну: лідер КНР звинуватив прем'єра Канади в зливі кулуарної розмови ЗМІ на G20 (відео)

Сі Цзіньпін назвав неприйнятним те, що зміст розмови з Джастіном Трюдо потрапив у ЗМІ. Лідери двох країн говорили про війну в Україні, Північну Корею та можливе втручання Китаю в канадські вибори.

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Голова КНР Сі Цзіньпін розкритикував канадського прем'єра Джастіна Трюдо за те, що подробиці кулуарних переговорів лідерів двох країн на саміті "Двадцятки" стали надбанням широкого загалу. Про це повідомляє Global News.

"Все, що ми обговорювали, потрапило в ЗМІ, і це неприйнятно", — висловив Цзіньпін під час зустрічі з Трюдо на наступний день через перекладача.

[ + – ] Бесіда Джастіна Трюдо та Сі Цзіньпіна на індонезійському саміті "Великої двадцятки"

Повідомляється, що канадський прем'єр перервав китайського перекладача та заявив: "Ми віримо у вільний, відкритий і чесний діалог, і так буде продовжуватися і надалі. Ми продовжуватимемо прагнути конструктивної спільної роботи, але будуть і розбіжності з деяких питань".

Сі Цзіньпін відповів, що спочатку потрібно створити умови для цього, після чого перші особи Канади та Китаю потиснули один одному руки та розійшлися в різні боки.

Напередодні джерела в канадському уряді повідомили, що Трюдо за 10 хвилин бесіди із Цзіньпіном встиг порушити питання про війну в Україні, Північну Корею і передбачуване втручання Китаю в канадські вибори.

Нагадаємо, що Лавров розповів про "неонацистів", коментуючи заяву Зеленського на саміті "Великої двадцятки". Журналісти зазначили, що глава російського МЗС використав ту ж риторику, до якої вдавався і Путін перед масштабним вторгненням 24 лютого.

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