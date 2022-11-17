"Удар по российской разведке": Европа выслала более 600 шпионов РФ, – глава MI5

По данным директора британской контрразведки Кена Маккаллума, более 400 российских агентов занимались шпионской деятельностью под прикрытием дипломатических или иных должностей.

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В течение этого года из европейских стран, включая Великобританию, выслали сотни российских шпионов. Это стало стратегическим ударом по разведке Российской Федерации. Об этом в ежегодном докладе об имеющихся угрозах заявил генеральный директор Службы безопасности Великобритании (MI5) Кен Маккаллум, пишет Reuters.

Как уточняет шеф британской разведки, всего из Европы выслали более 600 российских агентов. Около 400 из них занимались шпионской деятельностью под прикрытием дипломатических или иных должностей.

Из одной только Великобритании выслали 23 шпиона РФ, которые выдавали себя за дипломатических работников.

Кроме того, за последние месяцы более 100 подозреваемым в шпионаже гражданам РФ отказали в дипломатической визе для въезда в Соединенное Королевство.

Как считает Маккаллум, выдворение российских агентов застало президента РФ Владимира Путина врасплох.

"Нам нельзя успокаиваться. Мы должны быть готовы к открытой или скрытой агрессии России против Великобритании в ближайшие годы", –– подчеркивает глава британской разведки.

Шеф британской разведки считает, что зацикленность Кремля на Лондоне связана с существенной поддержкой Великобритании украинской стороне в период полномасштабной войны.

По словам Маккаллума, MI5 начала усиленно бороться с российским шпионажем после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипачей в 2018 году. После этого Лондон аннулировал более 100 дипломатических виз, которые выдавались гражданам РФ. С тех пор Москва пыталась наверстать свое разведывательное присутствие в королевстве, но безуспешно.

Напомним, в Норвегии арестовали бразильца по подозрению в шпионаже на РФ. Норвежская полиция заявила, что арестованный мужчина является русским, который прибыл в страну, чтобы выстроить агентскую сеть.

Ранее в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на РФ.