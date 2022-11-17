"Удар по російській розвідці": Європа вислала понад 600 шпигунів РФ, — глава MI5

За даними директора британської контррозвідки Кена Маккаллума, понад 400 російських агентів займалися шпигунською діяльністю під прикриттям дипломатичних чи інших посад.

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Протягом цього року з європейських країн, враховуючи Велику Британію, вислали сотні російських шпигунів. Це стало стратегічним ударом по розвідці Російської Федерації. Про це в щорічній доповіді про загрози заявив генеральний директор Служби безпеки Великої Британії (MI5) Кен Маккаллум, пише Reuters.

Як уточнює шеф британської розвідки, загалом з Європи вислали понад 600 російських агентів. Майже 400 з них займалися шпигунською діяльністю під прикриттям дипломатичних чи інших посад.

Лише з Великої Британії вислали 23 шпигунів РФ, які видавали себе за дипломатичних працівників.

Крім того, за останні місяці понад 100 підозрюваним у шпигунстві громадянам РФ відмовили у дипломатичній візі для в'їзду до Сполученого Королівства.

Як вважає Маккаллум, видворення російських агентів застало президента РФ Володимира Путіна зненацька.

"Нам не можна заспокоюватися. Ми повинні бути готові до відкритої або прихованої агресії Росії проти Великої Британії найближчими роками", — наголошує глава британської розвідки.

Шеф британської розвідки вважає, що зацикленість Кремля на Лондоні пов'язана із суттєвою підтримкою Великої Британії українській стороні в період повномасштабної війни.

За словами Маккаллума, MI5 почала посилено боротися з російським шпигунством після спроби отруєння Сергія та Юлії Скрипачів у 2018 році. Після цього Лондон анулював понад 100 дипломатичних віз, які видавали громадяни РФ. З того часу Москва намагалася надолужити свою розвідувальну присутність у королівстві, але безуспішно.

Нагадаємо, в Норвегії заарештували бразильця за підозрою у шпигунстві на РФ. Норвезька поліція заявила, що заарештований чоловік є росіянином, який прибув у країну, щоб побудувати агентську мережу.

Раніше в Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на РФ.