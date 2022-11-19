В США самолет с 53 собаками на борту упал на поле для гольфа: пилоты и животные выжили (фото)

Во время посадки лайнер задел крыльями о деревья — и их оторвало. Затем скользил по грязи и зеленому газону у второй лунки и, наконец, врезался в дерево у третей, где и остановился.

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В минувший вторник в США 53 приемных собак перевозили из Нового Орлеана в город Уокешо (штат Висконсин), но вместо этого самолет совершил экстренную посадку на заснеженном поле для гольфа на окраине Милуоки. Об этом сообщает The Washington Post.

Cотрудники гольф-клуба Western Lakes в Пьюоки (штат Висконсин) наблюдали посадку двухмоторного турбовинтового самолета.

По словам менеджера клуба Джейсона Гольца, во время приземления лайнер задел крыльями о деревья — и их оторвало. Затем он скользил по грязи и зеленому газону у второй лунки и, наконец, врезался в дерево у третей, где и остановился. Замначальника пожарно-спасательной службы Лейк-Кантри Мэтью Хертер, назвал такое приземление "относительно катастрофическим".

После приземления сотрудники гольф-клуба бросились вытаскивать из поврежденного самолета двух пилотов и находившегося на борту пассажира. Затем дошла очередь до собак, которых перевозили в ящиках.

Все находившиеся на борту собаки выжили, при этом пилоты и некоторые животные получили легкие травмы. Около 300 галлонов авиатоплива разлилось на поле, и его пришлось очищать.

По словам руководителя местного Общества защиты животных (HAWS) Мэгги Тейт-Тектманн, подобные рейсы происходят регулярно для перевозки приемных собак из южных штатов в приюты Висконсина. Но чаще для этого используются фургоны.

Причины аварии еще устанавливаются. После крушения представители HAWS запустили сбор средств для покрытия медицинских и прочих расходы. К 17 ноября удалось собрать свыше 6500 долларов, хотя изначально рассчитывали только на 5000. Через несколько дней из приюта забрали 19 собак из 53.

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