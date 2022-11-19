У США літак із 53 собаками на борту впав на поле для гольфу: пілоти та тварини вижили (фото)

Під час посадки лайнер зачепив крилами об дерева і їх відірвало. Потім ковзав по бруду та зеленому газону біля другої лунки і, нарешті, врізався у дерево біля третьої, де й зупинився.

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Минулого вівторка до США 53 прийомних собак перевозили з Нового Орлеана до міста Вокеша (штат Вісконсин), але натомість літак здійснив екстрену посадку на засніженому полі для гольфу на околиці Мілуокі. Про це повідомляє The Washington Post.

Співробітники гольф-клубу Western Lakes у Пьюокі (штат Вісконсин) спостерігали посадку двомоторного турбогвинтового літака.

За словами менеджера клубу Джейсона Гольца, під час приземлення лайнер зачепив крилами об дерева — і їх відірвало. Потім він ковзав по бруду та зеленому газону біля другої лунки і, нарешті, врізався в дерево біля третьої, де й зупинився. Заступник начальника пожежно-рятувальної служби Лейк-Кантрі Метью Гертер назвав таке приземлення "відносно катастрофічним".

Після приземлення співробітники гольф-клубу кинулися витягувати з пошкодженого літака двох пілотів і пасажира, що знаходився на борту. Потім дійшла черга до собак, яких перевозили у ящиках.

Всі собаки, що знаходилися на борту, вижили, водночас пілоти і деякі тварини отримали легкі травми. Близько 300 галонів авіапального розлилося на поле, і його довелося очищати.

За словами керівниці місцевого Товариства захисту тварин (HAWS) Меггі Тейт-Тектманн, такі рейси відбуваються регулярно для перевезення прийомних собак із південних штатів до притулків Вісконсину. Але найчастіше для цього використовуються фургони.

Причини аварії ще встановлюються. Після катастрофи представники HAWS запустили збір коштів для покриття медичних та інших витрат. До 17 листопада вдалося зібрати понад 6500 доларів, хоча спочатку розраховували лише на 5000. За кілька днів із притулку забрали 19 собак із 53.

Нагадаємо, що рятувальники показали, як службові собаки шукають людей після обстрілу. Ліквідувати наслідки ракетних ударів допомагають кінологи Павлоградського пошуково-рятувального загону "Антарес" та його вихованці.

Раніше Фокус повідомляв, що в Південній Кореї сперечаються через собак рідкісної породи, яких подарував Кім Чен Ин.