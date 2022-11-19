В Болгарии придумали мужчину-медведя для одиноких женщин

Самой большой популярностью Паффи пользуется в скандинавских странах и США.

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Игрушечный медведь ростом 174 сантиметра и весом чуть более трех килограммов с телосложением мужчины – новое предложение на рынке для одиноких женских сердец, созданный бизнес-леди из Болгарии Тоней Берданковой и ее дочерью Иной Мархолевой для эмоциональной поддержки, пишет Daily Mail.

Loving Bear Puffy, а именно так звучит его полное название, – молочно-коричневый медведь с полусонным выражением лица стоимостью $160. Сделанный в виде человека, он имеет довольно странные пропорции – широкие плечи тяжелоатлета и крохотная голова мягкой игрушки. Паффи набит высококачественным наполнителем из пенополиуретана. На его руках есть пальцы, а сам он сделан так, что его можно переодевать. К нему можно прижиматься, брать за руку, скрестив пальцы или поплакаться на плече.

"Он заменяет отсутствие физического присутствия человека, особенно долгими одинокими ночами", – отмечают создательницы игрушки.

Медведя создали в прошлом году, когда Тоня пыталась придумать, как провести лето без мужа Питера, который все лето работал за городом.

"Моя дочь пошутила: "Кого ты обнимешь? Тебе придется придумать замену. Тогда эта идея засела у меня в голове, я думала об этом и о том, что в мире много одиноких женщин по какой-то причине, и им нужно какое-то физическое присутствие", – пояснила Берданкова. По словам женщины, муж с пониманием отнесся к появлению плюшевого заменителя.

"Он знает, что я люблю что-нибудь обнимать ночью. У нас есть один медведь, и мы все его используем. Когда моя дочь приедет к нам, мы даже спорим, кому на ночь он достанется", – шутит автор игрушки.

[ + – ] Тоня Берданкова и ее плюшевое детище

На данный момент Паффи, производство которого в больших масштабах началось несколько месяцев назад, особенной популярностью пользуется в скандинавских странах и США, не отстает и Великобритания. Такой успех поясняется тем, что в мире растет количество одиноких людей. По данным Управления национальной статистики, почти треть молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет живут со своими родителями, не спеша создавать семью, а опрос 2019 года показал, что до 34% взрослых все еще спят с мягкой игрушкой.

Тряпичный заменитель живого человека – идея не новая. Ранее мы рассказывали о бразильянке, которой мать пошила мужчину из ткани. Игрушка настолько понравилась одинокой женщине, что она не только вышла за нее замуж, но и "родила" ребенка. Правда, недавно в "семье" произошел скандал: жена застала своего тряпичного "мужа" на измене и теперь размышляет, что с ним делать дальше.