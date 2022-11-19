У Болгарії придумали чоловіка-ведмедя для самотніх жінок

Найбільшою популярністю Паффі користується у скандинавських країнах та США.

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Іграшковий ведмідь зростом 174 сантиметри і вагою трохи більш як три кілограми зі статурою чоловіка — нова пропозиція на ринку для самотніх жіночих сердець, створена бізнес-леді з Болгарії Тонею Берданковою та її донькою Іною Мархольовою для емоційної підтримки, пише Daily Mail.

Loving Bear Puffy, а саме так звучить його повна назва — молочно-коричневий ведмідь з напівсонним виразом обличчя вартістю $160. Зроблений у вигляді людини, має досить дивні пропорції — широкі плечі важкоатлета і крихітна голова м'якої іграшки. Паффі набитий високоякісним наповнювачем з пінополіуретану. На його руках є пальці, а сам він зроблений так, що його можна перевдягати. До нього можна притискатися, брати за руку, схрестивши пальці чи поплакатися на плечі.

"Він замінює відсутність фізичної присутності людини, особливо довгими одинокими ночами", — зазначають авторки іграшки.

Ведмедя створили минулого року, коли Тоня намагалася вигадати, як провести літо без чоловіка Пітера, який усе літо працював за містом.

"Моя дочка пожартувала: "Кого ти обіймеш? Тобі доведеться вигадати заміну. Тоді ця ідея засіла у мене в голові, я думала про це і про те, що у світі багато одиноких жінок з якоїсь причини, і їм потрібна якась фізична присутність", — пояснила Берданкова. За словами жінки, чоловік із розумінням поставився до появи плюшевого замінника.

"Він знає, що я люблю щось обіймати вночі. У нас є один ведмідь, і ми всі його використовуємо. Коли моя дочка приїде до нас, ми навіть сперечаємося, кому на ніч він дістанеться", — жартує автор іграшки.

[ + – ] Тоня Берданкова та її плюшеве дітище

Зараз Паффі, виробництво якого у великих масштабах почалося кілька місяців тому, особливою популярністю користується у скандинавських країнах та США, не відстає Великобританія. Такий успіх пояснюється тим, що у світі зростає кількість самотніх людей. За даними Управління національної статистики, майже третина молодих людей віком від 20 до 34 років живуть зі своїми батьками, не поспішаючи створювати родину, а опитування 2019 року показало, що до 34% дорослих усе ще сплять із м'якою іграшкою.

Ганчірковий замінник живої людини — ідея не нова. Раніше ми розповідали про бразилійку, якій мати пошила чоловіка з тканини. Іграшка настільки сподобалася самотній жінці, що вона не лише вийшла за неї заміж, а й "народила" дитину. Щоправда, нещодавно у "сім'ї" стався скандал: дружина застала свого ганчіркового "чоловіка" на зраді і тепер розмірковує, що з ним робити далі.