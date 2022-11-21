"Беспорядки с грабежами": сотрудник ФСБ спрогнозировал будущее России, — СМИ

Согласно опубликованной информации, в ближайшее время в РФ за власть будут бороться ФСБ, "группа Вагнера" под негласным руководством Евгения Пригожина и созданный Рамзаном Кадыровым батальон "Запад-Ахмат".

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Каждый новый день российско-украинской войны приближает РФ к междоусобной борьбе силовых группировок за власть и, как результат, — к насилию, хаосу и гражданской войне. Такое мнение выразил на правах анонимности сотрудник Федеральной службы безопасности в письме, опубликованном исполнительным директором некоммерческой организации Wind of Change Research Group Игорем Сушко.

Анонимный автор письма выразил уверенность, что Россия скоро "сойдет в бездну террора". Причин для такого развития событий несколько.

Первая — россияне все больше устают от войны. Вторая связанна с борьбой между силовыми ведомствами и структурами Евгения Пригожина (так называемая "группа Вагнера") и силовиками под командованием лидером Чечни Рамзаном Кадыровым (батальон "Запад-Ахмат"), которая, по мнению сотрудника ФСБ, будет только набирать обороты.

"Слишком многие в России перешли точку невозврата. Хаос, гражданская война, крах — да, все это впереди. Это неизбежно", — говорится в письме, полученном Осечкиным.

По словам информатора, в России будет настоящая война между силовыми структурами и силами Пригожина. Так, Федеральная служба безопасности уже якобы готовится к провокациям с участием "группы Вагнер" и батальона "Запад-Ахмат". Цель этих беспорядков — показать несостоятельность ФСБ как структуры.

Автор письма также сделал прогноз ближайшего будущего, которое, по его словам, уже ожидает россиян.

"Вначале мы можем получить бессистемные беспорядки, с грабежами и хаотичными стычками между всеми. Или будут битвы регионов за раздел ресурсов. Или схватка различных сил за контроль над регионами или кусками страны", — говорится в письме.

Информатор также подчеркнул, что они (сотрудники ФСБ, — ред.) "просрали страну" еще тогда, когда "24 февраля (день начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, — ред.) стало возможным в принципе".

Переписка с информатором ФСБ: что о ней известно

Портал Gulagu.net регулярно публикует письма, полученные правозащитником Владимиром Осечкиным от информаторов ФСБ.

Первое письмо, которое получил правозащитник от анонимного информатора из силовой структуры, датировано 4 марта 2022 года.

Всего в свободном доступе сейчас находится 11 полученных правозащитником писем. Последнее из них датировано августом 2022 года.

В последних текстах переписки анонимный информатор описывает внутренние беспорядки и конфликты во власти в России, предсказывая стране неизбежную гражданскую войну.

Ранее в ISW рассказали, как Евгений Пригожин становится причиной раскола в Кремле. Эксперты полагают, что в Кремле углубляется раскол между теми, кто не готов продолжать войну с Украиной из-за личных интересов, и теми, кто выступает за полную победу РФ.

Напомним, также искусственный интеллект показал, какой будет Россия будущего. Нейросеть выдала изображения по запросу "Россия будущего". Большая их часть показывает толпу, залитую красной краской, купола церквей на заднем плане, столбы дыма и серую одежду сотрудников НКВД.