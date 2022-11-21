"Безлади з грабіжками": співробітник ФСБ спрогнозував майбутнє Росії, — ЗМІ

Згідно з опублікованою інформацією, найближчим часом у РФ за владу боротимуться ФСБ, "група Вагнера" під негласним керівництвом Євгена Пригожина та створений Рамзаном Кадировим батальйон "Захід-Ахмат".

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Кожен новий день російсько-української війни наближає РФ до міжусобної боротьби силових угруповань за владу і, як результат, до насильства, хаосу та громадянської війни. Таку думку висловив на правах анонімності співробітник Федеральної служби безпеки у листі, який опублікував виконавчий директор некомерційної організації Wind of Change Research Group Ігор Сушко.

Анонімний автор листа висловив впевненість, що Росія скоро "зійде у прірву терору". Є кілька причин такого розвитку подій.

Перша — росіяни дедалі більше втомлюються від війни. Друга пов'язана з боротьбою між силовими відомствами та структурами Євгена Пригожина (так звана "група Вагнера") та силовиками під командуванням лідером Чечні Рамзаном Кадировим (батальйон "Захід-Ахмат"), яка, на думку співробітника ФСБ, лише набиратиме обертів.

"Занадто багато хто в Росії перейшов точку неповернення. Хаос, громадянська війна, крах — так, все це попереду. Це неминуче", — йдеться в листі, отриманому Осєчкіним.

За словами інформатора, у Росії буде справжня війна між силовими структурами та силами Пригожина. Так, Федеральна служба безпеки вже нібито готується до провокацій за участю "групи Вагнер" та батальйону "Захід-Ахмат". Ціль цих заворушень — показати неспроможність ФСБ як структури.

Автор листа також зробив прогноз найближчого майбутнього, яке, за його словами, вже чекає на росіян.

"Спочатку ми можемо отримати безсистемні заворушення, з грабіжками та хаотичними сутичками між усіма. Або будуть битви регіонів за розділ ресурсів. Або бій різних сил за контроль над регіонами чи частинами країни", — йдеться у листі.

Інформатор також підкреслив, що вони (співробітники ФСБ, — ред.) "просрали країну" ще тоді, коли "24 лютого (день початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, — ред.) стало можливим у принципі".

Листування з інформатором ФСБ: що про неї відомо

Портал Gulagu.net регулярно публікує листи, отримані правозахисником Володимиром Осєчкіним від інформаторів ФСБ.

Перший лист, який отримав правозахисник від анонімного інформатора з силової структури, датований 4 березня 2022 року.

Загалом у вільному доступі зараз перебуває 11 листів, отриманих правозахисником. Остання з них датована серпнем 2022 року.

В останніх текстах листування анонімний інформатор описує внутрішні заворушення та конфлікти у владі в Росії, передбачаючи в країні неминучу громадянську війну.

Раніше в ISW розповіли, як Євген Пригожин стає причиною розколу у Кремлі. Експерти вважають, що у Кремлі поглиблюється розкол між тими, хто не готовий продовжувати війну з Україною через особисті інтереси, та тими, хто виступає за повну перемогу РФ.

Нагадаємо, також штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього. Нейромережа видала зображення на запит "Росія майбутнього". Більшість їх показує натовп, залитий червоною фарбою, куполи церков на задньому плані, стовпи диму та сірий одяг співробітників НКВД.