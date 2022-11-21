"Почувствуй вкус свободы": казахи высмеяли сбежавших из РФ граждан в рекламе шоколада (видео)

Главный герой рекламного ролика обретает "вкус свободы", получив в подарок плитку шоколада "Казахстанский", которая является визитной карточкой страны.

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В Казахстане креативное агентство "Громкие рыбы" пошутило над россиянами, бегущими от мобилизации, в рекламе шоколада. Видео было опубликовано 20 ноября в Telegram-канале агентства.

Главный герой ролик бредет по горам с чемоданом, когда ему навстречу выезжает наездник и протягивает плитку шоколада "Казахстанский". "Что это?" –– спрашивает путник, в котором легко угадывается россиянин, бредущий из России. "Это вкус свободы", –– отвечает ему казах.

Видео широко разошлось в социальных сетях. Однако в компании подчеркивают, что ролик не является официальной рекламой. В агентство отметили, что оно носит "исключительно развлекательный характер".

"Название "Казахстан" можно буквально перевести как "земля свободных людей". Поэтому можно сказать, что шоколад "Казахстанский" –– это вкус свободной земли, вкус свободы", –– прокомментировали свою работу "Громкие рыбы".

Напомним, в РФ начались показательные задержания мобилизованных за отказ воевать в Украине. Россиянам, отказавшимся выполнять приказ, грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее в американском Институте изучения войны рассказывают, что российские официальные лица готовятся к продолжению скрытой мобилизации. Это приведет к дальнейшему переполнению и без того перегруженного российского аппарата формирования вооруженных сил.