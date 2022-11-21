"Відчуй смак свободи": казахи висміяли громадян, які втекли з РФ, у рекламі шоколаду (відео)

Головний герой рекламного ролика знаходить "смак свободи", отримавши в подарунок плитку шоколаду "Казахстанський", яка є візитівкою країни.

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У Казахстані креативна агенція "Громкие рыбы" пожартувала над росіянами, що біжать від мобілізації, в рекламі шоколаду. Відео було опубліковано 20 листопада у Telegram-каналі агентства.

Головний герой ролика бреде горами з валізою, коли йому назустріч виїжджає вершник і простягає плитку шоколаду "Казахстанський". "Що це?" — питає мандрівник, у якому легко вгадується росіянин, що бреде з Росії. "Це смак свободи", — відповідає йому казах.

Відео широко розійшлося у соціальних мережах. Однак у компанії наголошують, що ролик не є офіційною рекламою. В агентстві зазначили, що воно має "винятково розважальний характер".

"Назву "Казахстан" можна буквально перекласти як "земля вільних людей". Тому можна сказати, що шоколад "Казахстанський" — це смак вільної землі, смак свободи", – прокоментували свою роботу "Громкие рыбы".

Нагадаємо, у РФ почалися показові затримання мобілізованих за відмову воювати в Україні. Росіянам, які відмовилися виконувати наказ, загрожує до 3 років позбавлення волі.

Раніше в американському Інституті вивчення війни розповідають, що російські офіційні особи готуються до продовження прихованої мобілізації. Це призведе до подальшого переповнення і так перевантаженого російського апарату формування збройних сил.