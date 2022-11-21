Большинство из них дети: в Индонезии почти в 3 раза возросло количество жертв землетрясения (фото)

Местные власти сообщают, что 2 345 домов были сильно повреждены. Под завалами еще остались люди, но спасательные работы затруднены из-за оползней.

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Сегодня, 21 ноября, поступила обновленная информация о количестве жертв в результате землетрясения в Индонезии магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщил губернатор Западной Явы Ридван Камил, стихия унесла жизни по меньшей мере 162 человек, причем большинство из них — дети. Об этом говорится в материале телеканала Sky News.

"Большинство погибших — дети", — сказал губернатор, добавив, что многие из них были учениками государственных школ, которые закончили свои обычные занятия и брали дополнительные уроки в исламских школах.

[ + – ] Среди пострадавших много детей

Также есть данные о масштабе разрушений. Сообщается, что 326 человек получили незначительные или серьезные травмы, 2 345 домов были сильно повреждены, а 13 400 человек были вынуждены покинуть свои дома.

[ + – ] Спасательные работы на острове продолжаются

При этом, по данным властей, многие люди пострадали из-за обрушившихся зданий, а некоторые жители оказались в ловушке под завалами. Чтобы освободить пострадавших спасатели намерены использовать тяжелую технику, однако глава администрации Герман Сухерман отметил, что эвакуационные мероприятия затруднены из-за оползней в некоторых местах.

Напомним, 21 ноября на индонезийском острове Ява произошло сильное землетрясение на глубине 10 километров. Журналисты отмечают, что землетрясение случилось в густонаселенном районе, где плохо строили дома. Из-за этого стихия разрушила более 2 тысяч жилищ.

На Тайване 17 сентября произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В результате подземных толчков с рельсов сошли несколько пассажирских вагонов, а также были разрушены несколько мостов.