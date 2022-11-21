Більшість з них діти: в Індонезії майже втричі зросла кількість жертв землетрусу (фото)

Місцева влада повідомляє, що 2 345 будинків було сильно пошкоджено. Під завалами ще залишилися люди, але рятувальні роботи ускладнені через зсуви.

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Сьогодні, 21 листопада, надійшла оновлена інформація про кількість жертв унаслідок землетрусу в Індонезії магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера. Як повідомив губернатор Західної Яви Рідван Каміл, стихія забрала життя щонайменше 162 осісб, причому більшість з них — діти. Про це йдеться у матеріалі телеканалу Sky News.

"Більшість загиблих — діти", — сказав губернатор, додавши, що багато з них були учнями державних шкіл, які закінчили свої звичайні заняття та брали додаткові уроки в ісламських школах.

[ + – ] Серед потерпілих багато дітей

Також є дані про масштаб руйнувань. Повідомляється, що 326 осіб отримали незначні або серйозні травми, 2 345 будинків були сильно пошкоджені, а 13 400 людей були змушені покинути свої будинки.

[ + – ] Рятувальні роботи на острові продовжуються

Водночас, за даними влади, багато людей постраждали через будівлі, які обрушились на них, а деякі жителі опинилися в пастці під завалами. Щоб звільнити постраждалих рятувальники мають намір використати важку техніку, проте глава адміністрації Герман Сухерман зазначив, що евакуаційні заходи ускладнені через зсуви в деяких місцях.

Нагадаємо, 21 листопада на індонезійському острові Ява стався сильний землетрус на глибині 10 кілометрів. Журналісти зазначають, що землетрус стався у густонаселеному районі, де погано зводили будинки. Через це стихія зруйнувала понад 2 тисячі жител.

На Тайвані 17 вересня стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Унаслідок підземних поштовхів із рейок зійшли кілька пасажирських вагонів, а також було зруйновано декілька мостів.