Не выходя из кабинета: Путин "спустил на воду" гигантский атомный ледокол "Якутия" (видео)

Один из самых больших и мощных в мире, как утверждают в РФ, атомных судов российский президент отправил в плавание по видеосвязи.

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Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". В церемонии глава российского государства принял участие в режиме видеосвязи. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает агентство "РИА Новости".

"Спуск разрешаю, приступайте", — сказал Путин, после чего ледокол был спущен на воду.

Помимо этого президент РФ в видеоформате поучаствовал в церемонии поднятия флага на другом атомном ледоколе — "Урал".

РосСМИ сообщили, что длина судна "Якутия" составляет более 170 метров. До его спуска были установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Процесс завершения строительства продолжится уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров. Также журналисты заявили, что ледоколы проекта 22220, в который входят "Урал" и "Якутия", являются самыми большими и мощными в мире.

Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов проекта 22220 и наладить маршрут следования в Юго-Восточную Азию. Согласно планам, "Урал должен приступить к выполнению задач в декабре 2022 года, "Якутию" передадут флоту в конце 2024 года, а ледокол "Чукотка" будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Помимо этого ожидается, что в 2027 году завершится строительство атомного ледокола "Россия", который в РФ называют "сверхмощным" и "не имеющим аналогов в мире".

Отметим, что в понедельник Путин так же, по видеосвязи, открыл в Тюмени завод по производству индейки.

Напомним, ранее журналисты федерального "Первого канала" выпустили сюжет, в котором указано, что отец президента РФ Владимир Путин-старший погиб в боях за Невский пятачок, то есть за десять лет до рождения своего сына.

Также мы писали, что Федеральная служба охраны РФ планирует защищать Владимира Путина от госпереворота с помощью гипнотизеров и священников. По данным журналистов, генералы ФСО готовят личный состав к "массированной идеологической атаке со стороны врага".