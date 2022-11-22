Не виходячи з кабінету: Путін "спустив на воду" гігантський атомний криголам "Якутія" (відео)

Один з найбільших і найпотужніших у світі, як стверджують у РФ, атомних кораблів російський президент відправив у плавання з відеозв'язку.

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Президент Росії Володимир Путін дав старт спуску на воду корпусу атомного криголама "Якутія". У церемонії глава російської держави взяв участь у режимі відеозв'язку. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомляє агенція "РИА Новости".

"Спуск дозволяю, приступайте", — сказав Путін, після чого криголам був спущений на воду.

Крім цього президент РФ у відеоформаті взяв участь у церемонії підняття прапора на іншому атомному криголамі — "Урал".

РосЗМІ повідомили, що довжина судна "Якутія" становить понад 170 метрів. До його спуску було встановлено два ядерні реактори, головні електродвигуни та носовий головний розподільчий щит. Процес завершення будівництва продовжиться на воді. На момент закінчення робіт висота від ватерлінії до грот-щогли становитиме 57 метрів. Також журналісти заявили, що криголами проєкту 22220, до якого входять "Урал" та "Якутія", є найбільшими й найпотужнішими у світі.

Путін закликав виконати всі терміни з будівництва атомних криголамів проєкту 22220 та налагодити маршрут прямування до Південно-Східної Азії. Згідно з планами, "Урал повинен приступити до виконання завдань у грудні 2022 року, "Якутію" передадуть флоту наприкінці 2024 року, а криголам "Чукотка" буде зданий в експлуатацію у 2026 році. Крім того очікується, що у 2027 році завершиться будівництво атомного криголама. "Росія", який у РФ називають "надпотужним" і "не мають аналогів у світі".

Зазначимо, що в понеділок Путін також, за відеозв'язком, відкрив у Тюмені завод з виробництва індички.

Нагадаємо, раніше журналісти федерального "Першого каналу" випустили сюжет, у якому зазначено, що батько президента РФ Володимир Путін-старший загинув у боях за Невський п'ятачок, тобто за десять років до народження свого сина.

Також ми писали, що Федеральна служба охорони РФ планує захищати Володимира Путіна від держперевороту за допомогою гіпнотизерів та священників. За даними журналістів, генерали ФСО готують особовий склад до "масованої ідеологічної атаки з боку ворога".