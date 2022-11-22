Боец ММА Джефф Монсон закрывает бизнес в России, — СМИ

Российские журналисты пишут, что Монсон поддержал так называемую "спецоперацию" Путина в Украине и хотел учить детей в так называемых "ЛДНР".

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Боец ММА Джефф Монсон решил закрыть свой бизнес на территории России. Так, еще 17 ноября он подал заявление в российскую налоговую о "прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя". Об этом пишет российский портал Полигон.

Издание сообщает, что Джефф Монсон зарегистрировался в качестве предпринимателя в РФ еще в декабре 2020-го года в городе Красногорск. Его жена Евгения Монсон заявила, что он хотел открыть сеть спортивных школ. Однако теперь женщина отказалась комментировать решение супруга журналистам.

Кроме того, как ранее сообщало российское СМИ РИА Новости, Монсон хотел открыть детские спортивные школы в так называемых "ЛДНР".

"Мы надеемся открыть очень много школ. Не одну, не две, а множество школ для детей. Бесплатных школ. Школ детского спортивного развития и школ боевых искусств и единоборств, в Донецке. Начнем отсюда, а затем и в Луганске", — говорил Монсон.

Также, как пишет Полигон, спортсмен поддержал войну, которую Путин начал против Украины. Еще в 2018 году он получил российское гражданство, а в сентябре 2022 года набил себе татуировку с символом "Z".

[ + – ] Джефф Монсон набил букву Z на шее Фото: "Матч ТВ"

Кто такой Джефф Монсон?

Джефф Монсон – американский спортсмен, боец ММА. Занимался борьбой и бразильским джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Затем получил российское гражданство. После 2018 года начал заниматься в РФ политической деятельностью. Депутат Совета депутатов городского округа Красногорска с 9 сентября 2018 года.

Ранее Фокус писал, что в России требуют запретить Гарри Поттера. Произведения о юном волшебнике, по мнению активистов, "развращают и косят души юных россиян".

Также сообщалось, что в России планируют запускать дроны прямо с крыш жилых домов и специальных портов. Российские чиновники заявляют, что новая инфраструктура якобы предназначена для доставки грузов.