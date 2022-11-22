Боєць ММА Джефф Монсон закриває бізнес у Росії, — ЗМІ

Російські журналісти пишуть, що Монсон підтримав так звану "спецоперацію" Путіна в Україні та хотів навчати дітей у так званих "ЛДНР".

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Боєць ММА Джефф Монсон вирішив закрити свій бізнес на території Росії. Так, ще 17 листопада він подав заяву до російської податкової про "припинення діяльності як індивідуального підприємця". Про це пише російський портал Полігон.

Видання повідомляє, що Джефф Монсон зареєструвався як підприємець у РФ ще в грудні 2020-го року в місті Красногорськ. Його дружина Євгенія Монсон заявила, що він хотів відкрити мережу спортивних шкіл. Однак наразі жінка відмовилася коментувати рішення чоловіка журналістам.

Крім того, як раніше повідомляло російське ЗМІ РИА Новости, Монсон хотів відкрити дитячі спортивні школи у так званих "ЛДНР".

"Ми сподіваємося відкрити дуже багато шкіл. Не одну, не дві, а безліч шкіл для дітей. Безплатних шкіл. Шкіл дитячого спортивного розвитку та шкіл бойових мистецтв та єдиноборств у Донецьку. Почнемо звідси, а потім і в Луганську", — говорив Монсон.

Також, як пише Полігон, спортсмен підтримав війну, яку Путін розпочав проти України. Ще у 2018 році він отримав російське громадянство, а у вересні 2022 року набив собі татуювання із символом "Z".

[ + – ] Джефф Монсон набив букву Z на шиї Фото: "Матч ТВ"

Хто такий Джеф Монсон?

Джефф Монсон — американський спортсмен, боєць ММА. Займався боротьбою та бразильським джіу-джитсу. Колишній претендент на титул чемпіона UFC у важкій вазі. Потім одержав російське громадянство. Після 2018 почав займатися у РФ політичною діяльністю. Депутат Ради депутатів міського округу Красногорська від 9 вересня 2018 року.

Раніше Фокус писав, що у Росії вимагають заборонити Гаррі Поттера. Твори про юного чарівника, на думку активістів, "розбещують і косять душі юних росіян".

Також повідомлялося, що в Росії планують запускати дрони прямо з дахів житлових будинків та спеціальних портів. Російські чиновники заявляють, що нова інфраструктура нібито призначена для доставки вантажів.