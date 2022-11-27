Как в "Один дома": Байден заглянул в окно к маленьким девочкам в Массачусетсе (видео)

Дети не растерялись и сразу же сделали сэлфи с американским президентом. Впрочем, Байдена не стали приглашать в помещение, сделав фото через окно.

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В Массачусетсе на острове Нантакет несколько детей, находясь в ресторане Lemon Press, заметили в окне проходящего мимо президента США Джо Байдена и начали ему громко кричать. Глава Белого дома, услышав это, подошел и заглянул к девочкам в окно — дети не растерялись и сразу же сделали несколько фотографий с американским президентом. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты пишут, что Байден который находится на Нантакете со своей семьей на День благодарения, ходил в субботу за покупками вдоль улицы для малого бизнеса. Когда его заметили дети в ресторане и начали кричать через окно Байден остановился, чтобы поприветствовать своих маленьких поклонников.

"Вот Джо! Вот он! Боже мой, привет!" — кричали дети, когда Байден с коктейлем в руках не спеша проходил по Мейн-стрит.

На видеокадрах видно, как американский лидер остановился, услышав их восторженные возгласы, помахал рукой и, подойдя к окну, широко улыбнулся детям.

Реакция американцев

В публикации говорится, что видео быстро разлетелось по соцсетям, пользователи которых неоднозначно оценили жест американского президента. Некоторые назвали поступок Байдена "жутким", другие же обозвали это "подглядыванием за детьми". А журналистка издания DC Patriot Минди Робинсон сказала, что поступок главы Белого дома сродни сюжету из фильма ужасов и призвала оберегать от такого детей.

"Это ненормально. Прекратите пытаться представить это в нормальном свете. Если бы это был любой другой старик, вы бы тоже сходили с ума?" — написал один из пользователей в Instagram.

"В мое время это называли подглядыванием!" — написал другой.

[ + – ] Джо Байден улыбнулся детям, пока они делали сэлфи

Вместе с тем другие граждане восприняли жест Байдена в положительном ключе. В соцсетях один из пользователей написал, что ему так волнительно видеть, как дети радуются американскому президенту. Другие начали шутить на эту тему, отметив, что это напомнило им сцену из фильма "Один дома".

"Президент, который останавливается только для того, чтобы подарить детям улыбку, — вот что делает настоящий президент. Спасибо вам, президент Джо", — сказал другой.

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