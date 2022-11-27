Як у "Сам удома": Байден заглянув у вікно до маленьких дівчаток у Массачусетсі (відео)

Діти не розгубилися і одразу зробили селфі з американським президентом. Втім, Байдена не запрошували до приміщення, зробивши фото через вікно.

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У Массачусетсі на острові Нантакет кілька дітей, перебуваючи в ресторані Lemon Press, помітили у вікні Джо Байдена, що проходить повз президента США, і почали йому голосно кричати. Голова Білого дому, почувши це, підійшов і заглянув до дівчат у вікно — діти не розгубилися і одразу зробили кілька фотографій із американським президентом. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти пишуть, що Байден, який знаходиться на Нантакеті зі своєю родиною на День подяки, ходив у суботу за покупками вздовж вулиці для малого бізнесу. Коли його помітили діти у ресторані та почали кричати через вікно, Байден зупинився, щоб привітати своїх маленьких шанувальників.

"Ось Джо! Ось він! Боже мій, привіт!" — кричали діти, коли Байден з коктейлем у руках неквапливо проходив по Мейн-стріт.

На відеокадрах видно, як американський лідер зупинився, почувши їхні захоплені вигуки, помахав рукою і, наблизившись до вікна, широко посміхнувся дітям.

Реакція американців

У публікації йдеться про те, що відео швидко розлетілося по соцмережах, користувачі яких неоднозначно оцінили жест американського президента. Деякі назвали вчинок Байдена "страшним", інші ж обізвали це "підгляданням за дітьми". А журналістка видання DC Patriot Мінді Робінсон сказала, що вчинок глави Білого дому схожий на сюжет з фільму жахів і закликала оберігати від такого дітей.

"Це ненормально. Припиніть намагатися уявити це в нормальному світлі. Якби це був будь-який інший старий, ви б теж божеволіли?" — написав один із користувачів у Instagram.

"У мій час це називали підгляданням!" — Написав інший користувач.

[ + – ] Джо Байден усміхнувся дітям, поки вони робили селфі

Натомість інші громадяни сприйняли жест Байдена у позитивному ключі. У соцмережах один із користувачів написав, що йому так хвилююче бачити, як діти радіють американському президентові. Інші почали жартувати з цієї теми, зазначивши, що це нагадало їм сцену з фільму "Сам удома".

"Президент, який зупиняється лише для того, щоб подарувати дітям посмішку, — ось що робить справжній президент. Дякую вам, президент Джо", — сказав ще один користувач.

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