Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Джо Байдену 80 років. Як президент США передбачив напад Росії на Україну

"Коли Байден у серпні 2021-го раптово завершив 21-річне перебування американських військ в Афганістані, на що не вистачало волі попереднім президентам, це стало шоком. І лише зараз зрозуміло, наскільки вдалим був цей стратегічний крок з погляду України". Думка.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ"
eye 702
джо байден, президент США, прапор України
Президент США Джо Байден у серпні 2021 року назвав Росію та Китай головною загрозою безпеці у світі
Related video

Джозеф Байден, якому вчора виповнилося 80 років, увійде в історію як політик, який зробив ключовий внесок у порятунок України від російського режиму Путіна.

Коли Байден у серпні 2021 року раптово завершив 21-річне перебування американських військ в Афганістані, на що не вистачало волі попереднім президентам, це стало шоком. Тільки зараз зрозуміло, наскільки вдалим був цей стратегічний крок, який на той момент призвів до різкого падіння рейтингу Байдена у США. Але Байден здійснив непопулярний хід, щоб підготувати Америку до небезпечніших викликів.

31 серпня 2021 року найбільшим викликом Байден назвав погрози з боку Росії та Китаю, тому Афганістан потрібно терміново залишити, щоб Америка могла сконцентрувати сили для пріоритетів. Байден припустив, що слабкість США використають для глобальної дестабілізації всього світу, нападу на Україну. І пожертвував своєю популярністю, щоб зробити свою країну сильною.

Байден зробив неймовірно багато, щоб зупинити РФ. Чотири місяці він постійно попереджав РФ від вторгнення в Україну та закликав владу України готуватися до війни. Безпрецедентна політична кампанія історія.

Зараз з початку вторгнення Україна отримала безплатно від США озброєння та уклала контракти на отримання майже у 19 млрд доларів, це у 20 разів більше, ніж виділено у проєкті бюджету МО України на закупівлю озброєння у 2022 році. Також сума фінансової допомоги від міжнародних організацій для підтримки нашої економіки — 23 млрд доларів.

Байден постійно заявляє, що не дозволить Путіну здобути перемогу в Україні. І без допомоги США ми не змогли б розгромити російських окупантів та провести такі вдалі контрнаступи. Ми завжди будемо вдячні американському народу, який у цей час довірив президенту Байдену керівництво США.

Джерело

Важливо
Доля України вирішена. Макрон розкрив суть секретних переговорів США та Китаю на саміті G20
Доля України вирішена. Макрон розкрив суть секретних переговорів США та Китаю на саміті G20