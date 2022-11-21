Джо Байдену 80 років. Як президент США передбачив напад Росії на Україну

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Джозеф Байден, якому вчора виповнилося 80 років, увійде в історію як політик, який зробив ключовий внесок у порятунок України від російського режиму Путіна.

Коли Байден у серпні 2021 року раптово завершив 21-річне перебування американських військ в Афганістані, на що не вистачало волі попереднім президентам, це стало шоком. Тільки зараз зрозуміло, наскільки вдалим був цей стратегічний крок, який на той момент призвів до різкого падіння рейтингу Байдена у США. Але Байден здійснив непопулярний хід, щоб підготувати Америку до небезпечніших викликів.

31 серпня 2021 року найбільшим викликом Байден назвав погрози з боку Росії та Китаю, тому Афганістан потрібно терміново залишити, щоб Америка могла сконцентрувати сили для пріоритетів. Байден припустив, що слабкість США використають для глобальної дестабілізації всього світу, нападу на Україну. І пожертвував своєю популярністю, щоб зробити свою країну сильною.

Байден зробив неймовірно багато, щоб зупинити РФ. Чотири місяці він постійно попереджав РФ від вторгнення в Україну та закликав владу України готуватися до війни. Безпрецедентна політична кампанія історія.

Зараз з початку вторгнення Україна отримала безплатно від США озброєння та уклала контракти на отримання майже у 19 млрд доларів, це у 20 разів більше, ніж виділено у проєкті бюджету МО України на закупівлю озброєння у 2022 році. Також сума фінансової допомоги від міжнародних організацій для підтримки нашої економіки — 23 млрд доларів.

Байден постійно заявляє, що не дозволить Путіну здобути перемогу в Україні. І без допомоги США ми не змогли б розгромити російських окупантів та провести такі вдалі контрнаступи. Ми завжди будемо вдячні американському народу, який у цей час довірив президенту Байдену керівництво США.

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