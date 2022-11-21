Джо Байдену 80 лет. Как президент США предвидел нападение России на Украину

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Джозеф Байден, которому вчера исполнилось 80 лет, войдет в историю как политик, внесший ключевой вклад в спасение Украины от российского режима Путина.

Когда Байден в августе 2021-го внезапно завершил 21-летнее пребывание американских войск в Афганистане, на что не хватало воли предыдущим президентам, это стало шоком. Только сейчас понятно, насколько удачным был этот стратегический шаг, приведший на тот момент к резкому падению рейтинга Байдена в США. Но Байден совершил непопулярный ход, чтобы подготовить Америку к более опасным вызовам.

31 августа 2021 года самым большим вызовом Байден назвал угрозы со стороны России и Китая, поэтому Афганистан нужно срочно оставить, чтобы Америка могла сконцентрировать силы для приоритетов. Байден предположил, что слабость США будет использована для глобальной дестабилизации всего мира, для нападения на Украину. И пожертвовал своей популярностью, чтобы сделать свою страну сильной.

Байден сделал невероятно много, чтобы остановить РФ. Четыре месяца он постоянно предупреждал РФ от вторжения в Украину и призвал власти Украины готовиться к войне. Беспрецедентная политическая кампания в истории.

Сейчас с начала вторжения Украина получила бесплатно от США вооружение и заключила контракты на получение почти в 19 млрд долларов, это в 20 раз больше, чем было выделено в проекте бюджета МО Украины на закупку вооружения в 2022 году. Также сумма финансовой помощи от международных организаций для поддержки нашей экономики — 23 млрд долларов.

Байден постоянно заявляет, что не позволит Путину одержать победу в Украине. И без помощи США мы не смогли бы разгромить российских оккупантов и провести такие удачные контрнаступления. Мы всегда будем благодарны американскому народу, который в это время доверил президенту Байдену руководство США.

Источник

Важно