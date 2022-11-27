"Предупреждение для Лукашенко": экс-министр о смерти главы МИД Беларуси Макея (видео)

Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко назвал смерть Макея странным совпадением. Вместе с тем он отметил, что глава МИД в последнее время был под гнетом психологических стрессов, которые вредят здоровью.

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Бывший дипломат и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко опубликовал видео, в котором прокомментировал смерть главы МИД Беларуси. Белорусский оппозиционер высказал предположение, что смерть министра иностранных дел страны Владимира Макея может стать неким "предупреждением" для Александа Лукашенко.

Латушко отметил, что накануне своей смерти глава белорусской дипломатии должен был ехать на саммит министров иностранных дел в рамках ОБСЕ. В связи с этим экс-министр напомнил, что Лукашенко за время своего правления три раза отправлял в отставку руководителей МИДа страны как раз в ходе их участия в саммите ОБСЕ. Речь идет о Синько, Антоновиче и Латыпове, которые были сняты с должности в ходе их участия в европейских саммитах.

"Но (Макей) не дождался своего участия буквально три дня. Странное совпадение. Но я не хотел здесь строить каких-то конспирологических историй", — отметил экс-министр.

Также Латушко рассказал, что Макей в течение 10 лет был первым помощником Лукашенко, который практически в круглосуточном режиме выполнял его прямые поручения. А кабинет бывшего главы МИД является единственным кабинетом, который расположен в резиденции Лукашенко.

"В народе говорят, просто денщик — человек, который 24 часа в сутки и 7 дней в неделю иметь доступ к телу. Он получает прямые указания, он может зайти в его кабинет практически в любое время, получает часто поручения личного характера. Макей знал слишком много", — подчеркнул Латушко.

Экс-министр пояснил, что Лукашенко до 2020 года прислушивался к мнению Макея, но перестал это делать, когда авторитет министра упал до нуля.

"Я помню, что он жаловался, и жаловалось его окружение на то, что он не может больше летать бортом номер один вместе с Лукашенко — там ему почему-то не находилось места", — сказал Латушко, вспомнив при этом, что на саммит ОДКБ в Ереване Макей полетел на военно-транспортном самолете, и это стало неким психологическим ударом для министра.

Исходя из слов экс-министра, Макей до 2020 года слишком верил в свое могущество, и когда в 2018 предложил сократить аппарат МИД на 5%, сразу же получил ответ "в плечи" от главы государства — Лукашенко приказал сократить штат на 25%.

"Тогда Макей собрал вещи в кабинете, сел в машину и уехал. Больше он на работе не появлялся. Под гнетом этих психологических стрессов, он искал выход. Тот выход, который очень часто вредит здоровью", — подытожил Латушко.

Напомним, 26 ноября в Беларуси скончался министр иностранных дел страны Владимир Макей. По словам журналистов издания "Наша нива" министр, предположительно, умер от продолжительного инфаркта.