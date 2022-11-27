"Попередження для Лукашенка": ексміністр про смерть глави МЗС Білорусі Макея (відео)

Колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко назвав смерть Макея дивним збігом. Водночас він зазначив, що глава МЗС останнім часом був під тиском психологічних стресів, які шкодять здоров'ю.

Related video

Колишній дипломат та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко опублікував відео, в якому прокоментував смерть глави МЗС Білорусі. Білоруський опозиціонер висловив припущення, що смерть міністра закордонних справ країни Володимира Макея може стати якимось "попередженням" для Олександра Лукашенка.

Латушко зазначив, що напередодні своєї смерті голова білоруської дипломатії мав їхати на саміт міністрів закордонних справ у рамках ОБСЄ. У зв'язку з цим ексміністр нагадав, що Лукашенко за час свого правління тричі відправляв у відставку керівників МЗС країни якраз під час їхньої участі у саміті ОБСЄ. Йдеться про Сінька, Антоновича та Латипова, яких було знято з посади під час їхньої участі у європейських самітах.

"Але (Макей) не дочекався своєї участі буквально три дні. Дивний збіг. Але я не хотів тут будувати якихось конспірологічних історій", — зазначив ексміністр.

Також Латушко розповів, що Макей протягом 10 років був першим помічником Лукашенка, який практично цілодобово виконував його прямі доручення. А кабінет колишнього глави МЗС є єдиним кабінетом, розташованим у резиденції Лукашенка.

"У народі кажуть, просто денщик — людина, яка 24 години на добу і 7 днів на тиждень мати доступ до тіла. Він отримує прямі вказівки, він може зайти до його кабінету практично в будь-який час, отримує часто доручення особистого характеру. Макей знав занадто багато", — наголосив Латушко.

Ексміністр пояснив, що Лукашенко до 2020 року дослухався думки Макея, але перестав це робити, коли авторитет міністра впав до нуля.

"Я пам'ятаю, що він скаржився, і скаржилося його оточення на те, що він не може більше літати бортом номер один разом із Лукашенком — там йому чомусь не знаходилося місця", — сказав Латушко, згадавши при цьому, що на саміт ОДКБ в Єревані Макей полетів військово-транспортним літаком, і це стало певним психологічним ударом для міністра.

Виходячи зі слів ексміністра, Макей до 2020 року надто вірив у свою могутність, і коли у 2018 запропонував скоротити апарат МЗС на 5%, одразу отримав відповідь "у плечі" від глави держави — Лукашенко наказав скоротити штат на 25%.

"Тоді Макей зібрав речі в кабінеті, сів у машину і поїхав. Більше він на роботі не з'являвся. Під гнітом цих психологічних стресів він шукав вихід. Той вихід, який дуже часто шкодить здоров'ю", — підсумував Латушко.

Нагадаємо, 26 листопада у Білорусі помер міністр закордонних справ країни Володимир Макей. За словами журналістів видання "Наша нива" міністр, ймовірно, помер від тривалого інфаркту.